Life - Non oltrepassare il limite: prima clip in italiano

Di Pietro Ferraro giovedì 23 marzo 2017

Life: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Daniel Espinosa nei cinema italiani dal 23 marzo 2017 .

Debutta oggi 23 marzo nei cinema italiani Life - Non oltrepassare il limite. In attesa di goderci in sala questo intrigante thriller fantascientifico descritto come "Alien incontra Gravity", vi proponiamo una prima clip con una scena in italiano e una nuova locandina ufficiale che sottolinea la digressione horror del film.

Life è incentrato su una squadra di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la cui missione si tinge di autentica paura quando si scopre che una forma di vita in rapida evoluzione, causa dell’estinzione della vita su Marte, sta minacciando la squadra e la vita stessa sulla Terra.

Il regista Daniel Espinosa dice che prima di essere chiamato a girare Life, aveva

sempre prestato attenzione al modo in cui i suoi eroi cineasti avevano approcciato la fantascienza: da Ridley Scott in Alien, a Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio, ad Andrei Tarkovsky in Solaris.

Credo che il motivo principale che ha spinto tanti grandi registi ad intraprendere un percorso nella fantascienza fosse il forte desiderio di lavorare con l’ignoto, che fosse la paura o il fascino dell’ignoto viviamo in un mondo fisico e materiale mentre nello spazio ci si trova catapultati in un’avventura a parte. Non ne conosciamo le sembianze, non sappiamo cosa si prova, né cosa possa farci o dove si trovi. Non ci sono rumori. E tutto questo è agghiacciante.





Life - Non oltrepassare il limite: nuovo trailer senza censure, spot tv in italiano, clip e locandine

Che cosa succede quando un gruppo di astronauti nello spazio si trova alle prese con la prima prova di vita su Marte? Niente di buono a quanto pare. Almeno guardando questo nuovo trailer "vietato ai minori" del thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite nei cinema italiani dal prossimo 23 marzo.

Insieme a quasto nuovo trailer, vi proponiamo anche un nuovo spot tv italiano, una prima clip estesa con una scena del film e 4 nuove locandine. La clip e il nuovo trailer ci permettono di dare un'ulteriore occhiata alla creatura che assedia l'equipaggio.

LIFE racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.

Oltre ad un cast molto promettente e una premessa intrigante c'è anche un team creativo di alto profilo dietro al film con gli scrittori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno scritto la sceneggiatura e il regista Daniel Espinosa i cui crediti includono Safe House - Nessuno è al sicuro e Child 44 - Il bambino numero 44.

Il cast del film include Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnay.





Life - Non oltrepassare il limite: nuovo trailer italiano

Sony Pictures ha reso disponibile la versione italiana del nuovo trailer di Life - Non oltrepassare il limite andato in onda negli States in occasione del Super Bowl 2017.

Il nuovo thriller fantascientifico diretto da Daniel Espinosa vede nel cast, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal e racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.

Life - Non oltrepassare il limite debutta nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.





Life - Non oltrepassare il limite: nuovi trailer "Super Bowl 2017" e locandine ufficiali

Aggiornamento via Sony Pictures per il thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite in arrivo nei cinema italiani il prossimo 23 marzo. Oggi vi proponiamo due nuovi trailer di cui uno realizzato per il Super Bowl 2017 e due prime locandine ufficiali del film.

Il film vede protagonisti Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds nei panni di due astronauti, parte di un team internazionale, che scoprono una letale forma di vita aliena su Marte.

Il film appare come un sentito omaggio all'Alien originale di Ridley Scott. Nel trailer possiamo finalmente vedere alcuni scorci della misteriosa e letale creatura aliena che minaccia l'equipaggio di astronauti.

Life - Non oltrepassare il limite è diretto da Daniel Espinosa, che in precedenza ha lavorato con Ryan Reynolds sull'action-thriller Safe House, interpretato anche dal premio Oscar Denzel Washington. Espinosa ha inoltre diretto il dramma crime Easy Money e lo scorso anno Child 44 che è stato stroncato dalla critica, ma sfoggiava un grande cast che includeva Joel Kinnaman, Tom Hardy e Gary Oldman.

Il cast di Life - Non oltrepassare il limite include anche Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnay.

Fonte: Movieweb





Life: trailer italiano del thriller sci-fi con Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal

Warner Bros. ha reso disponibile il trailer italiano di Life - Non oltrepassare il limite, il thriller fantascientifico di Daniel Espinosa (Safe House, Child 44) che approderà nelle sale italiane il 23 marzo 2017.

Life ambientato nello spazio in stile "Alien" è interpretato da Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.

La trama racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di vita su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione recuperato da una sonda, capirà di trovarsi di fronte ad una forma di vita più intelligente e reattiva del previsto.





Life: trailer e poster del thriller sci-fi con Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal

Disponibile online un primo trailer di Life, un thriller fantascientifico ambientato nello spazio prodotto da Sony Pictures e interpretato da Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.

Life racconta la storia dell'equipaggio di sei membri d una Stazione Spaziale Internazionale che dovranno confrontarsi con una delle scoperte più importanti della storia umana: la prima prova di vita extraterrestre su Marte. Mentre l'equipaggio comincia a condurre una ricerca, i loro metodi finiscono per avere conseguenze impreviste e la forma di vita si rivela più intelligente di qualunque previsione.

Life è diretto da Daniel Espinosa che si è fatto notare con l'action-crime Easy Money, interpretato da Joel Kinnaman, film che lo ha successivamente portato a dirigere Ryan Reynolds e Denzel Washington nel thriller Safe House. L'anno scorso Espinosa ha diretto ancora Joel Kinnaman nel dramma Child 44 con Tom Hardy, Gary Oldman e Noomi Rapace.

Oltre che riunire Ryan Reynolds e il regista Daniel Espinosa, Life segna la seconda collaborazione tra Reynolds e gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese. Questo duo ha scritto il cinecomic campione d'incassi Deadpool, con il trio che tornerà nel 2018 per Deadpool 2.

Life segna la prima collaborazione tra Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal affiancati da Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnay. Il film è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Bonnie Curtis e Julie Lynn con Don Granger e Vicki Dee Rocka bordo come produttori esecutivi.

Life debutta nei cinema americani il 26 maggio 2017.