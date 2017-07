Nelle pieghe del tempo: primo trailer e poster del film Disney

Di Federico Boni domenica 16 luglio 2017

Nelle pieghe del tempo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantastico di Ava DuVernay nei cinema americani dal 9 marzo 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time), il film fantastico diretto da Ava DuVernay (Selma - la strada per la libertà) e tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi di Madeleine L'Engle appartenente al cosidetto genere "science fantasy", un filone ibrido che miscela fantasy e fantascienza. Descritto come una "rivisitazione" dell'amato romanzo originale, la sceneggiatura arriva dalla Jennifer Lee di "Frozen" e segue Meg Murry (Storm Reid), il suo brillante fratello Charles Wallace (Deric McCabe) e il loro amico Calvin (Levi Miller) in un viaggio inaspettato in dimensioni alternative dopo che il padre scompare. Durante questo viaggio i ragazzi incrociano la strada con numerosi personaggi fantastici e creature trascendentali che li aiuteranno a salvare la galassia da un'incombente forza oscura.

Il film è interpretato da Oprah Winfrey come la Signora Quale, Reese Witherspoon come la Signora Cosè e Mindy Kaling come la Signora Chi. Il cast è completato da Chris Pine come il signor Murry, Gugu Mbatha-Raw come la signora Murry, Zach Galifianakis è "Happy Medium" e André Holland è il preside Jenkins.

Nelle pieghe del tempo arriva nei cinema americani il 9 marzo 2018.





Nelle pieghe del tempo, via alla produzione e cast completo per il blockbuster Disney di Ava DuVernay

Articolo pubblicato il 2 novembre 2016

Nelle pieghe del tempo, Ava DuVernay prima donna afroamericana a dirigere un film da 100 milioni di dollari Ava DuVernay prima regista di colore ad avere un budget da kolossal tra le mani. Blockbuster da oltre 100 milioni di dollari, A Wrinkle in Time, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Madeleine L'Engle arrivato in Italia con il titolo Nelle pieghe del tempo, ha ufficialmente dato il via alle riprese. Annunciato l'intero cast, formato da Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Gugu Mbatha-raw, Zach Galifianakis, André Holland, Levi Miller, Deric McCabe, Storm Reid, Bellamy Young, Rowan Blanchard e Will McCormack.

Pubblicato la prima volta nel 1962, il romanzo della L'Engle ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo. Protagonista Meg Murry (Storm Reid), adolescente che sta avendo un momento difficile. Suo padre, l'astrofisico Dr. Jack Murry, è misteriosamente scomparso. Il suo giovane fratello, Charles Wallace (Chris Pine), un genio, è infastidito e sminuito ed è considerato uno stupido perché non rivolge la parola a nessuno al di fuori della sua famiglia. Meg non va d'accordo con i suoi coetanei, con gli insegnanti, con i suoi fratelli gemelli di 10 anni, e persino con se stessa. In questa situazione infelice giunge una sconosciuta, la misteriosa Signora Cosè (Oprah Winfrey), che veste in un modo molto strano, e le sue amiche la Signora Chi (Mindy Kaling) e la signora Quale (Reese Witherspoon). Esse portano Meg, Charles Wallace e il loro nuovo amico Calvin O'Keefe su strani, nuovi altri pianeti, preparando i ragazzi per una missione il cui obiettivo è salvare il Dr. Murry dal malevolo "IT" sul pianeta Camazotz. Il tutto è possibile proprio grazie al TESP-ACT, che permette loro, per l'appunto, di viaggiare tra le pieghe delle varie dimensioni spazio-temporali.

Il team creativo di Ava DuVernay comprende anche il direttore della fotografia Tobias A. Schliessler, la scenografa Naomi Shohan, la costumista Paco Delgado e il supervisore agli effetti speciali Rich McBride.

