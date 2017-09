L'inganno: prima clip in italiano e video intervista a Kirsten Dunst

venerdì 8 settembre 2017

L'inganno: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Sofia Coppola nei cinema italiani dal 21 settembre 2017.

Il 21 settembre debutta nei cinema italiani L'inganno di Sofia Coppola e Universal Pictures ha reso disponibili due nuovi video del film: nel primo trovate una clip con una scena in italiano del film mentre nel secondo una video intervista all'attrice Kirsten Dunst, co-protagonista del film al fianco di Colin Farrell, Nicole Kidman e Elle Fanning.

Il film è un secondo adattamento, dopo La notte brava del soldato Jonathan del 1971, del romanzo "The Beguiled" di Thomas Cullinan. La storia si svolge durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato di Virginia. Le giovani donne vivono protette dal mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo. La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un'inaspettata serie di eventi.





L'inganno: video intervista a Elle Fanning

Universal Pictures ha reso disponibile una video intervista in italiano a Elle Fanning protagonista con Colin Farrell, Nicole Kidman e Kirsten Dunst de L'inganno, il film di Sofia Coppola in arrivo nei cinema italiani il prossimo 21 settembre.

L'inganno: video intervista a Sofia Coppola

Il 21 settembre arriva nei cinema italiani L'inganno, secondo adattamento per il grande schermo del romanzo "The Beguiled" di Thomas Cullinan dopo La notte brava del soldato Jonathan del 1971.

Questo nuovo adattamento è diretto da Sofia Coppola che parla del film in una nuova intervista resa disponibile da Universal Pictures.

Il film vede protagonisti Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Elle Fanning.





L'inganno: nuova featurette in italiano, foto e video intervista a Colin Farrell

Universal Pictures ha reso disponibili nuovi video in italiano per il dramma L'inganno diretto da Sofia Coppola in arrivo nei cinema italiani il 21 settembre.

L'inganno (The Beguiled) - recensione del film di Sofia Coppola Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning protagoniste di The Beguiled. Leggete la nostra recensione dell'ultimo film di Sofia Coppola

L'inganno è l’adattamento di Sofia Coppola del romanzo "The Beguiled", opera di Thomas Cullinan. La storia si svolge durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato di Virginia. Le giovani donne vivono protette dal mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo. La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un'inaspettata serie di eventi.

Il cast del film include Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Emma Howard, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke

Il romanzo originale di Cullinan è stato già adattato nel film La notte brava del soldato Jonathan del 1971, diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood e Geraldine Page.





L'inganno: nuovo trailer italiano del remake di Sofia Coppola con Colin Farrell e Nicole Kidman

Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer italiano de L'inganno, l’adattamento di Sofia Coppola del romanzo "The Beguiled", opera di Thomas Cullinan, in arrivo nei cinema italiani il 14 settembre 2017.





L'inganno: trailer italiano del remake di Sofia Coppola con Colin Farrell e Nicole Kidman

Universal Pictures ha reso disponibile il trailer italiano de L'inganno, il nuovo film di Sofia Coppola interpretato da Colin Farrell e Nicole Kidman in arrivo nei cinema italiani il 14 settembre 2017.

Il film è tratto dal romanzo "The Beguiled" di Thomas Cullinan già adattato nel 1971 nel film La notte brava del soldato Jonathan interpretato da Clint Eastwood e Geraldine Page.

La trama si dipana all'interno di una scuola femminile dello stato del Virginia nel 1864. Durante la Guerra Civile il collegio per giovani donne Miss Martha Farnsworth, sino ad allora protetto dal mondo esterno, accoglie un soldato ferito dell’Unione che innescherà una catena di seduzione e gelosia.

Il cast è completato da Kirsten Dunst, Elle Fanning, Emma Howard, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke.





The Beguiled: trailer del remake di Sofia Coppola con Colin Farrell e Nicole Kidman

Disponibile online un primo trailer per The Beguiled, il nuovo film della regista Sofia Coppola. Il film è basato sul romanzo "La notte brava del soldato Jonathan" di Thomas Cullinan e vede protagonista Nicole Kidman come la direttrice di un collegio femminile della Virginia durante la guerra civile. L'isolamento della scuola è interrotto quando un soldato ferito dall'esercito dell'Unione, interpretato da Colin Farrell, arriva nella scuola dando il via ad un gioco di "seduzione e gelosia".

Coppola ha parlato del film in un'intervista a EW in cui ha detto di aver voluto con questo film approfondire il cosidetto stile "Southern Gothic".

Il punto cruciale della storia riguarda le dinamiche tra un gruppo di donne costrette a stare insieme, e poi anche lo spostamento di potere tra uomini e donne...Ho cercato di creare quell'atmosfera, in modo da poter percepire queste lunghe giornate calde quando non accade molto. Mi piaceva che i costumi venissero lavati un milione di volte e lasciati fuori al sole. Mi sembrava molto femminile, quasi come se fossero fantasmi del passato.

Il film è interpretato anche da Kirsten Dunst, Elle Fanning, Angourie Rice e Oona Laurence. The Beguiled debutta nei cinema americani il 30 giugno 2016.





L'adattamento La notte brava del soldato Jonathan di Sofia Coppola dal romanzo omonimo di Thomas Cullinan si svolge in una scuola femminile nello stato della Virginia nel 1864. Mentre infuria la guerra civile, il collegio femminile di Miss Martha Farnsworth è rimasto al sicuro dal mondo esterno fino al giorno in cui soldato ferito dell'Unione viene scoperto nelle vicinanze e portato nella scuola.

Fonte: Collider





The Beguiled, via alle riprese per il remake di Sofia Coppola

2 novembre 2016

La notte brava del soldato Jonathan, Colin Farrell per il remake di Sofia Coppola Colin Farrell come Clint Eastwood nel nuovo rifacimento de La notte brava del soldato Jonathan. 3 anni dopo Bling Ring, passato più o meno inosservato, Sofia Coppola è tornata quest'oggi sul set per dare il via alle riprese di The Beguiled, remake de La notte brava del soldato Jonathan, titolo del 1971 diretto da Don Siegel e basato sull'omonimo romanzo scritto da Thomas P. Cullinan. Produzione che ha preso vita in Louisiana, con un cast composto da Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Emma Howard, Angourie Rice e Addison Riecke. Questo film segnerà la quarta collaborazione tra la Coppola e la Dunst, sua attrice feticcio, e la seconda tra la regista premio Oscar e la Fanning.

Annunciata anche la data d'uscita, ovvero il 23 giugno del 2017, in poche sale d'America, per poi espandersi a livello nazionale sette giorni dopo. Quinta collaborazione tra la Coppola e la scenografa Anne Ross, mentre la costumista Stacey Battat sarà alla 4° collaborazione con la regista. Philippe Le Sourd (candidato agli Oscar per The Grandmaster di Wong Kar-wai) farà invece da direttore della fotografia, per un film che sarà girato su pellicola 35mm.

Protagonista della pellicola originale il caporale nordista Jonathan McBarney, a suo tempo interpretrato da Clint Eastwood, ferito ma accolto in un college da tre donne (la direttrice Miss Martha, l'insegnante Edwina e la giovane studentessa Carol) che presto si innamoreranno di lui. Quando l'uomo cerca di interrompere queste relazioni, però, le donne si coalizzeranno contro il fascinoso caporale, perché sedotte e abbandonate, vendicandosi crudelmente.

Fonte: Comingsoon.net