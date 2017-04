Wilson: trailer italiano del film con Woody Harrelson

Di Pietro Ferraro martedì 11 aprile 2017

Wilson: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Woody Harrelson nei cinema italiani dal 20 aprile 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Wilson, la black-comedy con protagonista Woody Harrelson in arrivo nei cinema italiani il prossimo 20 aprile.

Il film è diretto da Craig Johnson (The Skeleton Twins) e basato sull'omonima graphic-novel scritta da Daniel Clowes, che ha curato anche la sceneggiatura. Wilson è il terzo lungometraggio basato su un fumetto di Daniel Clowe dopo Ghost World e Art School Confidential - I segreti della scuola d'arte.

Wilson: nuovo trailer e locandine del film con Woody Harrelson

Disponibili nuovi trailer e locandine di Wilson, dramedy che vede Woody Harrelson mattatore in un adattamento live-action del regista Craig Johnson basato sull'omonima graphic-novel scritta da Daniel Clowes, che ha curato anche la sceneggiatura.

Wilson racconta la storia di un misantropo che desidera relazionarsi con altre persone, ma la sua natura conflittuale e lo stile interpersonale aggressivo fanno di questo desiderio qualcosa di quasi impossibile.

Nel cast anche Laura Dern, Judy Greer, Cheryl Hines e Isabelle Amara. Wilson avrà la sua anteprima al Sundance Film Festival il prossimo 22 gennaio, mentre Fox Searchlight ha fissato l'uscita nelle sale americane al 24 marzo.

Fonte: Collider





Wilson: primo trailer senza censure del film con Woody Harrelson

Fox Searchlight Pictures ha rilasciato un primo trailer senza censure per la commedia Wilson in uscita negli States il 24 marzo 2017.

Craig Johnson dirige Wilson con Alexander Payne, Jim Taylor, Jim Burke, Jared Goldman e Mary Jane Skalski a bordo come produttori. Craig Johnson ha precedentemente scritto e diretto le commedie indipendenti True Adolescents, con Mark Duplass e Melissa Leo e The Skeleton Twins interpretato da Bill Hader e Kristen Wiig. Johnson ha anche diretto un episodio della serie tv Looking e il film tv Mating con Taren Killam e Jim Belushi.

Fonte: Collider