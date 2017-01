Star Wars: Il risveglio della Forza - nuova action figure di R2-D2 con effetti sonori

Di Pietro Ferraro martedì 24 gennaio 2017

Hot Toys annuncia una nuova figure di R2-D2 così come appare nel blockbuster "Star Wars: Il risveglio della Forza".

In Star Wars: Il risveglio della Forza l'amato droide astromeccanico R2-D2 ha svolto un ruolo fondamentale nel film, quando si risveglia dalla modalità di risparmio energetico e fornisce alla Resistenza l'ultimo pezzo della mappa che porta al rifugio di Luke Skywalker.

R2-D2 (C1-P8/C1 nel primo doppiaggio della trilogia originale) è un droide astromeccanico prodotto dalla Industrial Automaton. R2 Proviene dal pianeta Naboo, è alto 96cm ed è compagno del droide protocollare C-3PO, entrambi sono tra i personaggi presenti in tutti e sei gli episodi della saga.

Hot Toys ha annunciato una nuova figure che presenta questo amato droide così come appare nell'Episodio VII. La figure, realizzata in scala 1/6 per 18cm di altezza, è dotata di una cupola in metallo pressofuso, funzioni luminose (15 LED a batteria), una replica altamente dettagliata delle parti meccaniche incluso un look "vissuto", senza dimenticare una serie di effetto sonori azionabili tramite telecomando con ben 12 suoni dell'iconico R2-D2.