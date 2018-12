Stasera in tv: "Io sono vendetta" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 3 dicembre 2018

Italia 1 stasera propone "Io sono vendetta", thriller d'azione del 2016 diretto da Chuck Russell e interpretato da John Travolta, Christopher Meloni e Rebecca De Mornay.

[Per visionare il trailer in italiano clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

John Travolta: Stanley Hill

Christopher Meloni: Dennis

Amanda Schull: Abbie Hill

Rebecca De Mornay: Vivian Hill

Sam Trammell: Detective Gibson

Luis Da Silva: Charley

Patrick St. Esprit: Joe Meserve

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Stanley Hill

Massimo Rossi: Dennis

Valentina Mari: Abbie Hill





La trama

Stanley Hill (John Travolta), ex membro delle Forze Speciali, assiste impotente all'omicidio della moglie durante un tentativo di rapina. Quando la polizia scarcera il colpevole nonostante l'identificazione fornita da Stanley, l'uomo rabbioso decide di farsi giustizia da solo, portando alla luce un complotto.





Curiosità



Il film era originariamente diretto da William Friedkin e vedeva protagonista Nicolas Cage, ma ritardi nella produzione hanno costretto Cage e Friedkin a lasciare. Alla fine di febbraio del 2015, John Travolta è stato annunciato come nuovo protagonista.



La tagline del film, "Farò calare la mia vendetta su di loro", è un riferimento diretto ad una battuta di Samuel L. Jackson in "Pulp Fiction", film in cui Travolta era co-protagonista.



Il film costato 18 milioni di dollari è stato rilasciato direttamente in home-video.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Haim Mazar (The Iceman, The Taking, Case#13).



TRACK LISTINGS:

1. Main Titles

2. Broken Burner

3. Stanley's Theme

4. Tattoo Shop Fight

5. A Dark Past

6. Police Line-Up

7. Plan B

8. Making the Plan

9. Seeking Justice

10. The Murder

11. Stanley to the Rescue

12. Funeral

13. Club Shoot-Out

14. I Am Wrath

15. Dreaming of Vivian

16. End Titles