Stasera in tv: "Fratelli unici" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 26 ottobre 2018

Rai 3 stasera propone "Fratelli unici", film commedia del 2014 diretto da Alessio Maria Federici (Lezioni di cioccolato 2) e interpretato da Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone.

Cast e personaggi

Raoul Bova: Pietro

Luca Argentero: Francesco

Carolina Crescentini: Giulia

Miriam Leone: Sofia

Sergio Assisi: Gustavo

Massimo De Lorenzo: Il primario medico

Michela Andreozzi: Il giudice tutelare

Augusto Zucchi: Il regista

Eleonora Gaggero: Stella

Trama e recensione

Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco (Luca Argentero) è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici.

Un incidente fa perdere completamente la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia (Carolina Crescentini) sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell’adulto.

Ha inizio una folle convivenza le cui punte tragicomiche si svolgono davanti agli occhi di Sofia (Miriam Leone), la vicina di casa giovane, bella ma soprattutto irritata dalla superficialità di maschio alfa con la quale Francesco cerca di rieducare il fratello.

Per lei “l’amore è l’unica cosa che non dipende dai punti di vista”, mentre per Francesco il punto di vista è uno solo: l’amore non esiste...

Ma il giorno in cui Pietro, uscendo di casa, incontra lo sguardo di una ragazza che gli fa battere il cuore, scopriremo che anche quando si è dimenticato tutto, non si può dimenticare chi si è amato veramente.

Curiosità e colonna sonora



Il film segna la prima collaborazione di Raoul Bova e Luca Argentero.



Alla sceneggiatura ha collaborato il regista il regista Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo).



Il film ha incassato untotale di € 2.158.000.



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione, tra i suoi crediti colonne sonore per Benvenuti al sud, Benvenuti al Nord, Un boss in salotto, Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Sotto una buona stella.



La colonna sonora include anche brani di Beppe Servillo, Nada, Betty Curtis e Little Tony.



TRACK LISTINGS:

1. Accio

2. Questo e quello (versione di Fausto Mesolella) - Beppe Servillo

3. Pagnottelle e ideologia

4. Chimere d'evasione

5. Manrico e Accio

6. Ancora i '60

7. La pineta

8. Accio e Manrico (2ª versione)

9. Anni bui

10. Un rabbioso esilio

11. Una volta sola - Beppe Servillo

12. La fabbrica

13. Scorribande

14. Torino settantaquattro

15. Me sei mancato Accio

16. L'occupazione delle case

17. Questo e quello - Beppe Servillo

18. Ma che freddo fa - Nada

19. Chariot - Betty Curtis

20. Riderà - Little Tony

21. Amore disperato - Nada Trio

