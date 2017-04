Lady Bloodfight: nuovo trailer e locandina dell'action con arti marziali

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

Lady Bloodfight: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con arti marziali di Chris Nahon nei cinema americnai dal 5 maggio 2017.

Vertical Entertainment ha reso disponibili un nuovo trailer e una locandina dell'action con arti marziali Lady Bloodfight in uscita nei cinema americani il 5 maggio. Il film è una versione al femminile del classico del 1988 Senza esclusione di colpi con Jean Claude Van Damme e ripropone il brutale torneo di combattimenti clandestini conosciuto come "Kumite".

Lady Bloodfight è incentrato su Jane (Amy Johnston), una bella ma tormentata ragazza americana che zaino in spalla parte alla volta di Hong Kong. Quando lei si difende con successo da tre teppisti che cercano di derubarla, attira l'attenzione di Shu (Muriel Hofmann), una campionessa di Wudang, che è impressionata dalle abilità di combattimento della ragazza. Shu recluta Jane e la allena per combattere in un feroce torneo clandestino di arti marziali tutto al femminile conosciuto come "The Kumite". Dopo mesi di preparazione rigorosa, Jane è pronta al faccia a faccia contro le letali combattenti femminili provenienti da tutto il mondo, tra cui Ling (Jenny Wu), l'apprendista della nemesi di Shu, Wai (Kathy Wu), un maestro Shaolin. Altre forze nefaste tramano nell'ombra, spingendo Jane in un viaggio attraverso il sottobosco criminale di Hong Kong mentre lei combatte per essere eletta la miglior combattente donna del mondo. Il cast di supporto comprende Jet Tranter, Mayling Ng, Sunny Coelst, Rosemary Vandebrouck, Lisa Cheng, Chalinene Bassinah e Lauren Rhoden.

Chris Nahon dirige da una sceneggiatura di Bey Logan. Chris Nahon ha fatto il suo debutto alla regia nel 2001 con Kiss of the Dragon, interpretato da Jet Li e Bridget Fonda e diretto anche L'impero dei lupi e il live-action Blood: The Last Vampire. Logan è stato anche produttore del sequel La tigre e il dragone 2:: La spada del destino, Kickboxer: Retaliation, The Forbidden Kingdom e collaborato alle sceneggiature di The Medallion con Jackie Chan, The Blood Bond e l'imminente Snowblade.

Amy Johnston non è molto conosciuta come attrice, ma lei è un'affermata stuntwomen professionista con crediti in Iron Man 3, Deadpool, Suicide Squad e come controfigura di Scarlett Johansson per le scene di stunt di Captain America: The Winter Soldier.





