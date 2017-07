Mission Impossible 6: nuova foto dal set e terminate riprese in Nuova Zelanda

Di Federico Boni martedì 11 luglio 2017

"Mission: Impossible 6" con Tom Cruise ha iniziato le riprese per un'uscita fissata al 27 luglio 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sono terminate le riprese di Mission: Impossible 6 in Nuova Zelanda e Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie hanno utilizzato i social media per ringraziare la popolazione della Nuova Zelanda. Tom Cruise ha anche avuto l'opportunità di condividere una nuova foto dal set con il suo personaggio Ethan Hunt circondato dalla sua squadra composta da Luther Stickle (Ving Rhames), Benji Dunn (Simon Pegg) e Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). Il messaggio di Tom Cruise ai suoi fan della Nuova Zelanda.

Grazie alle persone incredibili della Nuova Zelanda! Sono stato felice di girare il prossimo Missione: Impossible qui.

Poco dopo la condivisione su Twitter di Tom Cruise, il regista Christopher McQuarrie ha condiviso la stessa foto e un suo messaggio: "Kia Ora Nuova Zelanda. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a raggiungere l'Impossibile". Ha anche aggiunto: "Lasciate una luce accesa Londra, torniamo a casa", indicando che presto la produzione riprenderà a Londra. "Kia Ora" è un saluto Maori che vuol dire sia "grazie" che "saluti".

Christopher McQuarrie ha anche condiviso un breve video durante il fine settimana, con il suo impavido team di operatori di ripresa della Nuova Zelanda in azione in quella che sembra essere una scena di stunt.

Il cast comprende anche Michelle Monaghan, che ritorna come Julia, la moglie di Ethan Hunt da Mission: Impossible 3 e Mission: Impossible Protocollo Fantasma, Alec Baldwin, che ritorna come leader della "IMF" Alan Hunley da Rogue Nation e Sean Harris che riprende i panni del villain di Rogue Nation, Solomon Lane. Per quanto riguarda le new entry ci sono Henry Cavill, che si dice interpreti il braccio destro del capo della IMF e Vanessa Kirby, il cui personaggio deve ancora essere rivelato. Si ritiene che il personaggio di Henry Cavill contribuirà a colmare il vuoto lasciato da Jeremy Renner, che non è riuscito a riprendere il ruolo di Brandt a causa dei suoi impegni sul set di Avengers: Infinity War.

Paramount Pictures ha fissato una data di di uscita di Mission: Impossible 6 al 27 luglio 2018.

Mission Impossible 6: nuove foto dal set con Tom Cruise e Ving Rhames

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Con le riprese in corso di Mission: Impossible 6, lo sceneggiatore Christopher McQuarrie ha condiviso una nuova foto del set che riunisce le due star di lunga data del franchise, Tom Cruise e Ving Rhames. La foto presenta entrambi gli attori che indossano grandi cappotti neri, ciascuno ritratto mentre mostra sei dita, indicando la quantità di film di Missione: Impossible a cui hanno preso parte. Sia Tom Cruise che Ving Rhames sono gli unici due attori che sono stati a bordo di ogni film della serie.

La foto è stata condivisa su Instagram da Christopher McQuarrie insieme ad un altro scatto che presenta un primo piano di una delle macchine da presa che sta utilizzando, con sullo sfondo quello che sembra essere un elicottero militare e un terzo scatto che ritrae il regista.

Il produttore David Ellison lo scorso marzo ha accennato che in questo sequel vedremo la più grande scena di stunt mai realizzata da Tom Cruise. Nel precedente Mission: Impossible - Rogue Nation Tom Cruise è stato "fissato" al portellone di un aereo da carico in fase di decollo, una scena considerata lo stunt più pericoloso dell'intero franchise e forse uno dei più arditi di tutti i tempi per un attore protagonista.

Tom Cruise (Ethan Hunt) e Ving Rhames (Luther Stickle) si uniranno a Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Michelle Monaghan (Julia Meade), Alec Baldwin (Alan Hurley) e Sean Harris (Solomon Lane). I nuovi arrivati ​​includono Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby. Christopher McQuarrie torna a dirigere da una sua sceneggiatura. Paramount ha fissato una data di uscita del film al 27 luglio 2018.











Mission Impossible 6: nuova foto dal set con le protagoniste femminili

Aggiornamento di Pietro Ferraro La scorsa settimana il regista Mission: Impossible 6, Christopher McQuarrie, ha utilizzato i social media per pubblicare una nuova foto di Michelle Monaghan, confermando che l'attrice tornerà a riprendere il ruolo di Julia Meade da Mission: Impossible III e Mission: Impossible Protocollo Fantasma. Il personaggio non è apparso in Mission: Impossible Rogue Nation, ma ha sposato l'Ethan Hunt di Tom Cruise alla fine di Mission: Impossible III e ha avuto una breve apparizione in Mission: Impossible Protocollo Fantasma. Solo pochi giorni dopo aver condiviso quella foto, il regista ha pubblicato un'altra immagine che mostra le donne di questo sequel. Christopher McQuarrie ha condiviso questa immagine sia su Twitter che su Instagram, la foto presenta Michelle Monaghan insieme alle nuove arrivate ​​del franchise Vanessa Kirby (The Crown) e Angela Bassett, insieme a Rebecca Ferguson, che ritorna come Ilsa Faust da "Rogue Nation". Purtroppo il regista non ha condiviso dettagli sui personaggi di Vanessa Kirby o Angela Bassett, né ha rivelato l'entità dei loro ruoli. Il cast comprende anche Simon Pegg che torna come l'esperto di tecnologia Benji Dunn e Ving Rhames come Luther Stickle, personaggio apparso in tutti e sei i film della serie Mission: Impossible. Anche Alec Baldwin e Sean Harris riprenderanno i loro ruoli da "Rogue Nation" mentre Henry Cavill si unisce al cast come "braccio destro" del direttore della IMF (Impossible Mission Force). All'appello manca l'agente Brandt di Jeremy Renner che ha dovuto passare la mano per riprendere il ruolo di Occhio dio Falco (Hawkeye) in Avengers: Infinity War e Avengers 4. Christopher McQuarrie dirige Mission: Impossible 6 da una sua sceneggiatura basata sulla serie televisiva originale creata da Bruce Geller. Paramount ha fissato una data di uscita del film al 27 luglio 2018.







Mission Impossible 6: nuove foto dal set con Henry Cavill

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibili nuove immagini ufficiali su Instagram del sequel Mission: Impossible 6. A condividere le foto il regista Christopher McQuarrie che ha presentato una nuova immagine del personaggio di Henry Cavill, di cui non si conosce ancora il nome. Nelle ultime settimane il regista ha anche condiviso le prime foto con il nuovo membro del cast Angela Bassett che interpreta il nuovo direttore della CIA e il veterano del franchise Ving Rhames, che insieme a Tom Cruise è apparso in tutti e sei film della serie Mission: Impossible. Le riprese a Parigi sono terminate e la produzione si è spostata in Nuova Zelanda. Non sono stati forniti dettagli sulle location neozelandesi e sulla durata di queste nuove riprese. Del personaggio di Henry Cavill sappiamo che è il braccio destro del capo dell'unità IMF di Tom Cruise (Ethan Hunt), che sarà interpretato da Alec Baldwin che riprenderà il ruolo di Alan Hunley da Mission: Impossible - Rogue Nation. Si crede che il personaggio di Henry Cavill contribuirà a colmare il vuoto lasciato da Jeremy Renner, che ha interpretato Brandt in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e Mission: Impossible - Rogue Nation. L'attore non è potuto tornare a riprendere il suo ruolo perché impegnato ad interpretare Occhio di Falco in Avengers: Infinity War e Avengers 4. Il cast include anche Rebecca Ferguson che ha debuttato come Ilsa Faust in Mission: Impossible - Rogue Nation, Simon Pegg sarà ancora il mago della tecnologia Benji Dunn e Sean Harris riprenderà il ruolo di "Rogue Nation" come Solomon Lane. Anche Vanessa Kirby si è unita il cast, ma non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio. La data di uscita di Mission: Impossible 6 è fissata al 27 luglio 2018.

Mission Impossible 6: nuovo video dal set con Tom Cruise a Parigi

Aggiornamento di Pietro Ferraro Abbiamo segnalato il mese scorso che Mission: Impossible 6 ha iniziato la produzione a Parigi, con lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie che ha condiviso una prima foto del set. Da allora abbiamo visto diversi video con Tom Cruise in sella da una moto e anche una prima occhiata al nuovo arrivato Henry Cavill, che si unisce al franchise come braccio destro del capo dell'Impossibile Mission Force (IMF) di Ethan Hunt (Tom Cruise). Oggi abbiamo un nuovo video con ancora Tom Cruise in azione, con l'attore che si è preso anche del tempo per salutare le decine di fan che sono arrivati ​​a Parigi per vederlo girare. Storm Shadow ha messo insieme un video di cinque minuti di Tom Cruise sul set di Parigi mentre prepara quello che sembra essere solo una piccola parte di una scena di inseguimento in moto piuttosto ampia, girata sulla famosa Avenue de l'Opera. In questa parte della ripresa non si vede chi lo insegue, ma vediamo che Ethan Hunt controlla costantemente alle sue spalle e ad un certo punto si allontana imboccando una strada laterale. Dopo questa breve ripresa Cruise ha salutato un folto gruppo di fan riuniti per vederlo azione. Abbiamo segnalato a marzo che Jeremy Renner non tornerà nei panni di Brandt in questo sequel, ruolo interpretato in Mission: Impossible - Protocollo fantasma e Mission: Impossible - Rogue Nation. L'attore stesso aveva accennato diversi mesi fa che probabilmente non sarebbe sttao in grado di girare Mission: Impossible 6, dal momento che il suo fitto programma di riprese includeva nello stesso periodo la sua presenza sul set di Avengers: Infinity War seguito da Avengers 4. Si ritiene che il personaggio di Henry Cavill sia stato creato per riempire il vuoto lasciato da Jeremy Renner, ma su questa ipotesi non ci sono ancora conferme ufficiali. Rebecca Ferguson torna nel ruolo di Ilsa Faust da Mission: Impossible - Rogue Nation insieme al Benji Dunn di Simon Pegg e al Luther Stickle di Ving Rhames. Christopher McQuarrie sta dirigendo da una sua sceneggiatura che lo rende il primo filmmaker della storia del franchise a dirigere due film di Mission: Impossible. Paramount ha fissato la data di uscita di Mission: Impossible 6 al 27 luglio 2018.



Mission Impossible 6: nuova foto dal set con Tom Cruise e Henry Cavill

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il nuovo Superman Henry Cavill questo mese si è unito al cast di Mission: Impossible 6 e ora abbiamo una prima foto dal set dell'attore. Christopher McQuarrie, che torna a scrivere e dirigere Mission: Impossible 6 dopo il successo di "Rogue Nation", ha condiviso su Instagram una nuova foto dal set in cui è ritratto insieme a Cavill e Tom Cruise. Attualmente stanno girando scene a Parigi in Francia e la squadra sta lavorando sotto il nome in codice "Gemini". Si ritiene che Cavill sia stato portato a bordo per sostituire Jeremy Renner che a quanto pare ha dovuto rinunciare a Mission: Impossible 6 causa riprese back-to-back di Avengers: Infinity War e Ant-Man and The Wasp in cui riprende il suo ruolo di Hawkeye. L'Ethan Hunt di Tom Cruise torna al fianco di Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Sean Harris, Alec Baldwin e il nuovo acquisto del franchise Vanessa Kirby nota per ruoli nella serie televisiva The Crown e nella commedia Questione di tempo di Richard Curtis. Mission: Impossible 6 arriva nei cinema il 27 luglio 2018.









Mission Impossible 6: video e foto dal set con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro Durante il fine settimana Mission: Impossible 6 ha iniziato la produzione con il regista Christopher McQuarrie che ha condiviso una prima foto dal set. Ora abbiamo nuove foto e due video dal set che ritraggono Tom Cruise nei panni di Etahn Hunt che gira alcune scene di stunt su una moto per le strade di Parigi. Queste foto e video non rivelano altri membri del cast, ma sappiamo che Henry Cavill si è unito al cast nei panni del braccio destro del capo dell'unità IMF di Ethan Hunt, anche se il capo dell'IMF non è ancora stato annunciato. Il capo dell'IMF è stato tradizionalmente interpretato da un attore diverso in ogni film con Herny Czerny nel primo Mission: Impossible, seguito da Anthony Hopkins in Mission: Impossible II, Tom Wilkinson in Mission: Impossible III, Laurence Fishburne in Mission: impossible - Protocollo fantasma e Alec Baldwin in Mission impossible 5 - Rogue Nation. Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames dovrebbero tornare, ma non sono stati ancora confermati. Si è ipotizzato che il personaggio di Henry Cavill potrebbe sostituire il personaggio di Jeremy Renner nella squadra di Ethan Hunt. E' stato recentemente rivelato che Renner non tornerà come Brandt dal momento che sarà impegnato a girare Avengers: Infinity War e Ant-Man & Wasp back-to-back. Paramount ha fissato una data di uscita di Mission Impossible 6 al 27 Luglio 2018.





Mission Impossible 6 - via alle riprese e prima foto dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro Nel febbraio scorso un aggiornamento riportava che le riprese del nuovo sequel di "Mission: Impossible" avrebbero preso il via Parigi in primavera. Non c'era una concreta data di inizio della produzione indicata, ma durante questo fine settimana il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha rivelato che le riprese di Mission: Impossible 6 hanno preso il via condividendo una prima foto dal set. Purtroppo questa immagine non ritrae Tom Cruise o altri altri membri del cast, ma rivela che la prima scena del film è stata girata. Christopher McQuarrie ha condiviso questa nuova immagine su Twitter, che arriva subito dopo l'annuncio che Jeremy Renner potrebbe non tornare per questo sequel. L'attore è attualmente impegnato con le riprese di Avengers: Infinity War e subito dopo sarà richiesto sul set di Ant-Man & Wasp. Jeremy Renner aveva già accennato, durante un'intervista rilasciata lo scorso novembre per il film Arrival, che ci sarebbero state complicazioni per il suo ritorno in Mission: Impossible 6 a causa del suo impegno con Avengers: Infinity War. All'inizio di questo mese è stato annunciato il casting di Henry Cavill nel ruolo del braccio destro del capo dell'Impossible Missione Force (IMF), ruolo quest'ultimo che ancora non è stato annuciato anche perché interpretato sempre da un attore diverso in ogni film con Alec Baldwin ultimo interprete per "Rogue Nation". Se il Brandt di Jeremy Renner non riuscisse a tornare allora forse lo studio lancerà un altro attore nei panni di un membro completamente nuovo dell'IMF. Tom Cruise e Henry Cavill sono gli unici membri del cast confermati finora, ma si ritiene che Rebecca Ferguson tornerà come Ilsa Faust, insieme al Benji Dunn di Simon Pegg e al Luther Stickell di Ving Rhames che è apparso in ogni film di Mission: Impossible. Nessun dettaglio sulla trama è stato fornito, ma il produttore David Ellison ha rivelato che questo film sarà caratterizzato dalla più grande scena di stunt mai affrontata da Tom Cruise, una scena che ha richiesto un anno di preparazione. Christopher McQuarrie sarà il primo regista a prendere per la prima volta il timone per due film del franchise dopo aver lavorato con Tom Cruise come sceneggiatore su Operazione Valchiria e Edge of Tomorrow e come regista su Jack Reacher. Il primo Mission:Impossible del 1996 è stato diretto da Brian De Palma, seguito da Mission: Impossible II diretto nel 2000 da John Woo, Mission: Impossible III che ha segnato il debutto alla regia nel 2006 di J.J. Abrams, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma del 2011 che ha segna l'esordio live-action del regista Brad Bird e Mission: Impossible - Rogue Nation del 2015 diretto da Christopher McQuarrie.





Mission: Impossible 6 uscirà il 27 luglio del 2018

Mission: Impossible 6, via alle riprese in primavera Mission: Impossible 6 ha ripreso vita. Trovato l'accordo economico con Tom Cruise. E data fu. Mission: Impossible 6 uscirà nei cinema d'America il 27 luglio del 2018. Paramount Pictures e Skydance hanno annunciato la release ufficiale del sesto capitolo del franchise, per un weekend di metà estate particolarmente caldo. Ethan Hunt dovrà infatti andare a sfidare Aquaman della Dc/Warner.

Via alla produzione in primavera, con Christopher McQuarrie, già alla guida di Mission: Impossible - Rogue Nation, ancora una volta sceneggiatore e regista. Non era mai accaduto prima che un regista bissasse la propria esperienza con la saga. Dopo Brian De Palma, regista dell'originale, arrivarono John Woo, J.J, Abrams e Brad Bird. Nel 5° capitolo del 2015, campione d'incassi con 682 milioni rastrellati in tutto il mondo, si facevano spazio al fianco dell'immancabile Tom Cruise Jeremy Renner, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Simon McBurney e Rebecca Ferguson.

In casa Paramount, per non saper leggere ne' scrivere, hanno annunciato anche l'uscita di Downsizing, nuovo film di Alexander Payne interpretato da Matt Damon, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, Jason Sudeikis, Christoph Waltz e Kristen Wiig: 22 dicembre 2017.

