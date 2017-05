Lady Macbeth: trailer italiano, foto e poster del film di William Oldroyd

Lady Macbeth: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di William Oldroyd nei cinema italiani dal 15 giugno 2017.

Teodora Film il prossimo 15 giugno porta nei cinema italiani Lady Macbeth, il dramma in costume diretto da William Oldroyd e ispirato al romanzo breve di Nikolaj Leskov "Lady Macbeth del Distretto di Mcens"k, che Šostakovič nel 1934 trasformò in una celebre opera e che Oldroyd ha ambientato nella campagna inglese dell’Ottocento.

Nell’Inghilterra del 1865 la diciassettenne Katherine è costretta a un matrimonio senza amore con un uomo più grande. Soffocata dalle rigide norme sociali dell’epoca, inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere alle dipendenze del marito, ma l’ossessione amorosa la spingerà in una spirale di violenza dalle conseguenze sconvolgenti. Applaudito all’ultimo Torino Film Festival e osannato dalla critica di tutto il mondo, Lady Macbeth è il sorprendente esordio dietro la cinepresa di William Oldroyd, uno dei maggiori registi del teatro inglese, che ha stregato il pubblico con un film che unisce rigore e sensualità, suspense e riflessione morale.

L’idea di partenza del film appartiene alla sceneggiatrice, Alice Birch, che dopo aver letto il racconto di Nikolaj Leskov Lady Macbeth del Distretto di Mcensk, scritto in Russia nel 1865, ha pensato che alcuni temi chiave, la sottomissione delle donne nella società, la vita nelle comunità rurali, una relazione illecita e passionale, sarebbero stati perfetti per un adattamento cinematografico. Il racconto originale è celebre anche per essere già stato adattato da Šostakovič per un’opera del 1934, bandita poi da Stalin.

Il cast del film include Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie e Christopher Fairbank.

Nella letteratura di quel tempo donne come Katherine di solito soffrono in silenzio, nascondono i loro sentimenti o si tolgono la vita. Ma in questa vicenda abbiamo una giovane protagonista che combatte per la sua indipendenza e decide il proprio destino, anche attraverso la violenza. William Oldroyd - Regista





Lady Macbeth torna al cinema con William Oldroyd e in concorso al 34° Torino Film Festival.

La Lady Macbeth di shakespeariana memoria, dopo aver ispirato la novella 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Nikolaj Leskov e l'omonima celebre opera composta da Dmitrij Šostakovič, segna anche l'esordio cinematografico di William Oldroyd, con la Lady Macbeth presentata in concorso al 34° Torino Film Festival.

Un sensazionale esordio del regista inglese, sceneggiato da Alice Birch, ambientato nella campagna inglese del diciannovesimo secolo e nella misera esistenza della protagonista Katherine, diciasettenne interpretata da Florence Pugh (nelle prime foto).



1865. Nella campagna inglese, Katherine conduce una misera esistenza: il matrimonio soffocante con un uomo molto più anziano di lei, triste e rancoroso, è arrivato a un punto di stallo, così come i rapporti con i familiari, freddi e inflessibili nei suoi confronti. Poi, improvvisa, la riscoperta dell’amore: l’incontro con Alexander, ventiduenne di bell’aspetto e dai modi provocatori che lavora nella fattoria del marito, scatena in lei sentimenti che credeva ormai spenti. Tra i due l’intesa è immediata e la passione li fa ardere: a Katherine non rimane che andare fino in fondo, forte e viva come non si sentiva da tempo.

Ma la tragedia scritta nel patrimonio genetico del personaggio, non tarderà a spingere l’ossessione amorosa in una spirale di violenza dalle conseguenze sconvolgenti.

"Nella letteratura di quel tempo donne come Katherine di solito soffrono in silenzio, nascondono i loro sentimenti o si tolgono la vita. Ma in questa vicenda abbiamo una giovane protagonista che combatte per la sua indipendenza e decide il proprio destino, anche attraverso la violenza." William Oldroyd

Lady Macbeth di William Oldroyd, è una produzione A Sixty Six Pictures & iFeatures che Creative England, BBC Films e BFI, presentano in associazione con Oldgarth Media, distribuito in Italia da Teodora Film, presentato in concorso al Torino Film Festival 2016, da sabato 19 novembre (ore 14:00, Cinema Classico).