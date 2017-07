Fullmetal Alchemist: terzo trailer del live-action giapponese

Di Pietro Ferraro venerdì 14 luglio 2017

Fullmetal Alchemist: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action ispirato al manga di Hiromu Arakawa nei cinema giapponesi dal 1° dicembre 2017.

Warner Bros. Japan ha reso disponibile un nuovo trailer dell'atteso live-action Fullmetal Alchemist che ci mostra cosa aspettarsi in termini di storia e anche alcuni personaggi che non abbiamo visto nei trailer precedenti. Winry Rockbell, Roy Mustang, Lust, Envy e Gluttony vengono tutti introdotti nel trailer, con Lust che sembra particolarmente minacciosa e impressionante.

La storia del film Fullmetal Alchemist inizia con un rituale alchemico andato storto. Edward Elric perde un braccio e una gamba mentre suo fratello Alphonse l'intero corpo diventando un'anima imprigionata in un'armatura. Dotato di arti meccanici noti come "automail", Edward diventa un alchimista di stato, cercando l'unica cosa che può ripristinare il suo corpo e quello di suo fratello: la leggendaria Pietra Filosofale.

Per dare un'idea di quanto sia popolare Fullmetal Alchemist, il manga ha venduto più di 60 milioni di volumi in tutto il mondo. Quando il primo volume è stato stampato in inglese nel 2005, è diventato il fumetto più venduto dell'anno.

Lo studio durante l'Anime Expo 2017 ha rivelato di avere già dei piani per Fullmetal Alchemist 2. Fullmetal Alchemist arriva nei cinema giapponesi il 1° dicembre 2017.





Fullmetal Alchemist: trailer sottotitolato del live-action giapponese

Warner Bros. ha reso disponibile un versione sottotitolata in inglese del trailer giapponese del live-action Fullmetal Alchemist.

La trama segue due fratelli, Edward e Alphonse Elric, che sono alla ricerca della "Pietra filosofale" al fine di ripristinare i loro corpi orribilmente danneggiati a seguito di un fallito tentativo di riportare la loro madre in vita usando alchimia proibita.

Il cast del film include Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, Fas Roy Mustang, Ryuuta Satou, Misako Renbutsu, Natsuna, Natsuki Harada, You Ooizumi, Jun Kunimura, Fumiyo Kohinata, Yasuko Matsuyuki, Kanata Hongou, Shinji Uchiyama e Kenjirou Ishimaru.

Fullmetal Alchemist è diretto da Fumihiko Sori con una data di uscita giapponese fissata al 1° dicembre 2017.





Fullmetal Alchemist: nuovo trailer del film live-action

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer ufficiale del promettente adattamento live-action giapponese di Fullmetal Alchemist, che arriva dopo l'ennesima delusione del live-action americano Ghost in the Shell rimaneggiato e snaturato ad uso e consumo di una platea generalista.

Per chi non ha familiarità con il materiale di origine, Fullmetal Alchemist segue due fratelli, Edward e Alphonse Elric, che vivono in un universo immaginario in cui l'alchimia è una delle tecniche scientifiche più avanzate ed un'abilità molto ambita. I due sono alla ricerca della "Pietra filosofale" al fine di ripristinare i loro corpi orribilmente danneggiati a seguito di un fallito tentativo di riportare la loro madre in vita usando alchimia proibita (questo è il motivo per cui Alphonse è costretto in un corpo corazzato).

Il manga originale ha venduto oltre 60 milioni di volumi in tutto il mondo. Quando il primo volume è stato pubblicato in lingua inglese è diventato la graphic-novel più venduta del 2005. La serie anime Fullmetal Alchemist ha vinto diversi premi ed è stato votato in Giappone come l'anime più popolare di tutti i tempi.





Fullmetal Alchemist: nuova foto ufficiale di Alphonse Elric nel film live-action

Aggiornamento sull'adattamento live-action del manga e anime di culto Fullmetal Alchemist. Dopo una prima immagine ufficiale e un primo teaser trailer (li trovate scorrendo l'articolo), è approdata su Twitter una nuova immagine ufficiale che ritrae un primo piano di Alphonse Elric nella sua corazzata versione live-action che ci da un'idea più precisa dell'approccio visivo al personaggio.

Questo è il primo tentativo di portare il mondo di Fullmetal Alchemist in un ambiente live-action, ma le altre iterazioni nel corso degli anni sono state enormemente popolari.

In un rituale alchemico andato male, Edward Elric ha perso un braccio e una gamba, e suo fratello Alphonse è diventato nient'altro che un'anima in un'armatura. Dotato di arti meccanici (Automail), Edward diventa un alchimista cercando l'unica cosa che in grado ripristinare il suo corpo e gli organi di suo fratello...la mitica Pietra Filosofale.

Oltre a rilasciare questa nuova foto è stato annunciato che il live-action di Fullmetal Alchemist debutterà nei cinema giapponesi il 1° dicembre 2017.





Fullmetal Alchemist: nuove foto ufficiali e intervista al regista

Il mese scorso Warner Bros. ha rilasciato un primo teaser trailer di Fullmetal Alchemist con una primissima occhiata all'adattamento live-action basato sul poolare e amato manga di Hiromu Arakawa. In attesa di un full trailer due nuove immagini ufficiali sono state pubblicate dal sito giapponese di Warner Bros. che mostrano Ryosuke Yamada nei panni di Edward Elric mentre combatte uno dei mostri del film.

Il regista Fumihiko Sori ha anche svelato nuovi dettagli circa il suo approccio a questa storia in una nuova intervista. A seguire il pensiero del regista sul perché ha pensato che fosse importante avere un cast giapponese.

Volevo creare uno stile che seguisse il manga originale il più possibile. Il cast è interamente giapponese, ma il background culturale è l'Europa. Tuttavia è uno stile che non rappresenta una tale razza o un tale paese. Non ci sarà mai una scena in cui un personaggio dice qualcosa che identifichi lui / lei come giapponese.

Il cast di supporto comprende Tsubasa Honda (Winry Rockbell), Dean Fujioka (Roy Mustang), Fumiyo Kohinata (Generale Hakuro), Ryuta Sato (Maes Hughes), Misako Renbutsu (Riza Hawkeye), Natsuna (Maria Ross), Natsuki Harada (Gracia Hughes), Yo Oizumi (Shou Tucker), Jun Kunimura (Dottor Marco), Yasuko Matsuyuki (Lust), Kanata Hongou (Envy), Shinji Uchiyama (Gluttony) e Kenjiro Ishimaru (Padre Cornello). Le riprese hanno avuto luogo nella città italiana di Volterra questa estate e si sono concluse a fine agosto.

Il regista Fumihiko Sori ha parlato di cosa ha significato per lui poter adattare questa storia per il grande schermo.

Il mio più grande desiserio era trasformare questa meravigliosa storia in un film, e non è esagerato dire che ho vissuto per questo motivo.

In un rituale alchemico andato male, Edward Elric ha perso un braccio e una gamba, e suo fratello Alphonse è diventato nient'altro che un'anima in un'armatura. Dotato di arti meccanici (Automail), Edward diventa un alchimista cercando l'unica cosa che in grado ripristinare il suo corpo e gli organi di suo fratello...la mitica Pietra Filosofale. La serie ha ispirato l'anime televisivo Fullmetal Alchemist del 2003 e due lungometraggi d'animazione (Fullmetal Alchemist - The Movie: Il conquistatore di Shamballa e lo spin-off Fullmetal Alchemist - La sacra stella di Milos). Nel 2009 ha debuttato Fullmetal Alchemist: Brotherhood, una seconda serie anime televisiva più fedele alla storia del manga originale.

Fullmetal Alchemist: primo trailer del film live-action

Fullmetal Alchemist è uno dei manga più amati di sempre e ora, per la prima volta, il mondo che Hiromu Arakawa ha creato arriva sul grande schermo in un adattamento live-action che possiamo guardare in un primo trailer.

Questo primo filmato è lungo poco più di trenta secondi, ma sfoggia un look grandioso. Si possono vedere scorci di suggestivi scenari, i fratelli Elric (l'alchimista d'acciaio Edward e il corazzato Alphonse) e se si ha la pazienza di arrivare fino alla fine del trailer si può vedere Edward faccia a faccia con una bestia mostruosa dal look davvero originale.

Il manga di Fullmetal Alchemist ha venduto oltre 60 milioni di volumi in tutto il mondo e quando il primo volume è stato pubblicato in lingua inglese è diventato la graphic-novel più venduta del 2005. La serie anime Fullmetal Alchemist ha vinto numerosi premi ed è stato eletto l'anime più popolare di tutti i tempi in Giappone. Dal manga sono stati tratti anche due lunogometraggi d'animazione (Fullmetal Alchemist - The Movie: Il conquistatore di Shamballa e Fullmetal Alchemist - La sacra stella di Milos), 6 romanzi illustrati e 11 videogiochi.

Fullmetal Alchemist segue due fratelli, Edward e Alphonse, che vivono in un universo immaginario in cui l'alchimia è una delle tecniche scientifiche più avanzate ed un'abilità molto ambita. I due sono in missione alla ricerca della Pietra filosofale, un oggetto alchemico che permetterà loro di riavere i loro corpi intatti. Edward ha perso una gamba mentre Alphonse l'intero corpo, rimpiazzati con parti meccaniche, a seguito di un fallito tentativo di riportare in vita la madre defunta usando alchimia proibita.

Fullmetal Alchemist ha concluso le riprese all'inizio di quest'anno in Italia con un debutto in Giappone fissato al prossimo inverno. Fullmetal Alchemist è diretto da Fumihiko Sori già regsta del live-action di Rocky Joe e vede protagonista l'attore e cantante Ryosuke Yamada nel ruolo di Edward.

