La signora dello zoo di Varsavia: trailer italiano e nuove locandine del film con Jessica Chastain

Di Pietro Ferraro martedì 3 ottobre 2017

La signora dello zoo di Varsavia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Niki Caro nei cinema italiani dal 16 novembre 2017.

M2 Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di La signora dello zoo di Varsavia (The Zookeeper's Wife), il dramma basato su eventi reali in arrivo nei cinema italiani il 16 novembre.

La due volte candidata all’Oscar Jessica Chastain è Antonina Żabińska, moglie, madre e lavoratrice che per molti, durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne, insieme al marito Jan (Johan Heldenbergh), un barlume di speranza nella Varsavia occupata dai nazisti.

Alla regia del film la regista neozelandese Niki Caro (La ragazza delle balene, North Country - Storia di Josey, McFarland USA). La sceneggiatura è della scrittrice Angela Workman (The War Bride) basata sul best-seller "Gli ebrei dello zoo di Varsavia" di Diane Ackerman.

Il cast è completato da Daniel Brühl, Michael McElhatton, Iddo Goldberg, Efrat Dor, Shira Haas, Val Maloku, Timothy Radford, Martha Issová, Goran Kostić e Arnošt Goldflam.





"Ho fatto solo il mio dovere. Se puoi salvare la vita di qualcuno, è tuo dovere provarci." Con questa semplicità disarmante Jan Vabiski, direttore dello zoo di Varsavia negli anni della seconda guerra mondiale, ha parlato della straordinaria impresa grazie alla quale lui e la moglie Antonina sottrassero alla furia nazista più di trecento ebrei. È il 1939, i bombardamenti tedeschi devastano lo storico zoo della capitale polacca: Jan e Antonina reagiscono allo sgomento e salvano gli animali superstiti. Ma ben presto il razzismo nazista si accanisce verso gli uomini: quando iniziano i pogrom contro gli ebrei, i due coniugi non esitano a trasformare lo zoo in un rifugio per i perseguitati, creando un mondo alla rovescia in cui gli "ospiti" segreti vengono chiamati con il nome in codice degli animali di cui occupano la gabbia vuota, mentre le bestie portano nomi di persona. Al disprezzo per chi è diverso e alla follia di voler imporre alla natura un disegno mitomane, Jan e Antonina oppongono il rispetto per gli esseri viventi, che siano animali in pericolo o ebrei polacchi, "uomini in via d'estinzione". Basandosi sul diario di Antonina e su molte altre fonti storiche, l'autrice ha recuperato dall'oblio una storia vera di coraggio e compassione.

Fonte: Movieweb