Kung Fu Yoga: nuovo trailer e poster della commedia d'azione con Jackie Chan

Di Pietro Ferraro giovedì 12 gennaio 2017

Kung Fu Yoga: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione con Jackie Chan nei cinema americani dal 27 gennaio 2017.

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Kung Fu Yoga, una commedia d'azione che vede Jackie Chan tornare a collaborare con il regista Stanley Tong. Chan Recita al fianco di Aarif Rahman, Lay Zhang, Sonu Sood, Disha Patani, Amrya Dastur e Eric Tsang.

In Kung Fu Yoga, Jack (Jackie Chan), un famoso professore di archeologia, e il suo team sono alla ricerca di un antico tesoro indiano perduto quando sono attaccati da un gruppo di mercenari e lasciati per morti. Usando la sua vasta conoscenza della storia e del kung fu, Jack porta la sua squadra in una corsa intorno al mondo per battere i mercenari nella caccia al tesoro e salvare un'antica cultura.

Il regista Stanley Tong ha diretto Jackie Chan in due sequel della serie Police Story ("Supercop" e "First Strike"), nel debutto americano di Chan, Terremoto nel Bronx (1995), e più recentemente nell'avventura fantasy The Myth - Il risveglio di un eroe. Kung Fu Yoga debutta nei cinema americani il prossimo 27 gennaio.

Kung Fu Yoga: trailer e poster della commedia d'azione con Jackie Chan





Disponibili un primo trailer e una locandina della prossima commedia d'azione di Jackie Chan, una rocambolesca caccia al tesoro in giro per il mondo dal titolo Kung Fu Yoga. Diretto da Stanley Tong (Terremoto nel Bronx), il film vede Chan nei panni di un professore di archeologia che è sulle tracce del tesoro perduto di Magadha. Altri membri del cast sono Disha Patani, Sonu Sood, Amyra Dastur, Eric Tsang, Aarif Lee, Zhang Guoli e Zhang Yixing.

Jackie Chan ha ritirato l'Oscar alla carriera - foto Jackie Chan ha ritirato l'Oscar alla carriera insieme alla montatrice inglese Anne V. Coates, al direttore casting Lynn Stalmaster e al documentarista Frederick Wiseman.

Jackie Chan, recentemente premiato con un Oscar alla carriera, è reduce dal successo internazionale di Skiptrace - Missione Hong Kong (134 milioni di dollari d'incasso nel mondo) in cui l'attore ha recitato al fianco dell'americano Johnny Knoxville.

Il regista Stanley Tong ha diretto Jackie Chan anche in due capitoli della serie Police Story ("Supercop" e "First Strike"), nel debutto hollywoodiano Terremoto nel Bronx e nell'avventura fantasy The Myth - Il risveglio di un eroe.

Un professore cinese di archeologia, il Professor Jack (Jackie Chan), collabora con bella professoressa indiana Ashmita e l'assistente Kyra per individuare il leggendaro tesoro perduto di Magadha. In una grotta tibetana in cui vengono rinvenuti i resti congelati dell'esercito reale che era scomparso insieme con il tesoro, Jak e la sua squadra vengono attaccati da Randall (Sonu Sood), il discendente di un capo dell'esercito ribelle. Sfuggito all'agguaato la tappa successiva è Dubai, dove un diamante trafugato dalla grotta di ghiaccio sarà messo all'asta. Dopo una serie di colpi di scena e rivelazioni sul loro passato, Jack e la sua squadra viaggiano fino ad un tempio di montagna in India, con il diamante che fungerà da chiave per sbloccare il vero tesoro.





Kung Fu Yoga debutta nei cinema cinesi il 28 gennaio 2017.

Fonte: Screencrush