Before I Fall: nuovo trailer del film con Zoey Deutch

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

Before I Fall: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Zoey Deutch nei cinema americani dal 3 marzo 2017.

Open Road Films e Awesomeness Films hanno reso disponibile un nuovo trailer di Before I Fall, il dramma "Young Adult" a tinte fantasy basato sul romanzo bestseller "E finalmente ti dirò addio" di Lauren Oliver. Diretto da Ry Russo-Young (Nobody Walks), il film vede protagonista Zoey Deutch (Vampire Academy , Tutti vogliono qualcosa) nei panni di una studentessa di liceo la cui vita perfetta entra in un loop temporale dopo un incidente stradale. La ragazza dovrà rivivere lo stesso giorno fino a che non riuscirà a capire la motivazione e la lezione di vita che si cela dietro a quell'evento incredibile.

Scritto da Maria Maggenti (Monte Carlo) il film è interpretato anche da Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris, Cynthy Wu, Medalion Rahimi, Diego Boneta e Jennifer Beals. Before I Fall debutta al Sundance il prossimo 21 gennaio e nelle sale americane il 3 marzo.

E finalmente ti dirò addio - Before I Fall: trailer e poster del film con Zoey Deutch





Disponibili online un primo trailer e una locandina di E finalmente ti dirò addio, film basato sul romanzo bestseller "Before I Fall" di Lauren Oliver. Diretto da Ry Russo-Young (Nobody Walks), il film è interpretato dalla Zoey Deutch di Vampire Academy e Tutti vogliono qualcosa nei panni di una "perfetta" studentessa di scuola superiore che, dopo una notte fatidica, si sveglia per rivivere lo stesso giorno più e più volte, una giornata che si conclude sempre con lei e le sue amiche coinvolte in un grave incidente d'auto. Mentre lei è bloccata in questo loop alla "Ricomincio da capo" acquisirà una diversa visione della sua vita e di coloro che le sono intorno.

Scritto da Maria Maggenti (Monte Carlo) il film è interpretato anche da Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris, Cynthy Wu, Medalion Rahimi, Diego Boneta e Jennifer Beals.

Che cosa accade se si ha solo un giorno per cambiare assolutamente tutto? Samantha Kingston ha tutto: amiche perfette, un ragazzo perfetto e un futuro apparentemente perfetto. Poi, tutto cambia. Dopo una notte fatidica, Sam si sveglia senza alcun futuro. Intrappolata e rivivendo lo stesso giorno più e più volte, comincia a mettere in discussione quanto la sua vita fosse veramente così perfetta. Mentre comincia a districare il mistero di una vita improvvisamente fuori controllo, lei deve anche sbrogliare i segreti delle persone a lei più vicine e scoprire la potenza di un solo giorno nel fare la differenza, non solo nella sua vita, ma nella vita di quelli intorno a lei, prima che scada il tempo per sempre.





