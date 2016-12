Mister Felicità: nuovi video backstage Alessandro Siani e Carla Signoris

Di Cut-tv's martedì 27 dicembre 2016

Mister Felicità: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Alessando Siani nei cinema italiani dal 1° gennaio 2017.

Il nuovo anno si apre con il Mister Felicità di Alessandro Siani che debutta nei cinema il 1° gennaio e 01 Distribution ha reso disponibili due nuovi video che ci portano sul set del film.

In questi due nuovi "dietro le quinte" interviste al cast che ci racconta il Siani regista e un backstage dedicato all'attrice Carla Signoris che parla del suo personaggio, la mamma di una campionessa di pattinaggio sul ghiaccio interesse amoroso del personaggio di Siani che interpreta un giovane napoletano indolente e disilluso che si finge "Mental Coach".

Mister Felicità: trailer e foto del film di Alessandro Siani





01 Distribution ha reso disponibili un trailer e un set di foto ufficiali di Mister Felicità, terzo film di Alessandro Siani da regista dopo Il principe abusivo (2013) e Si accettano miracoli (2015).

Sceneggiato dallo stesso Siani assieme a Fabio Bonifacci, "Mister Felicità" racconta la storia di Martino, un giovane napoletano indolente e disilluso che vive in Svizzera a casa della sorella Caterina. Una serie di imprevisti farà entrare Martino in contatto col mondo dei mental coach, fino a spacciarsi per uno di loro e a trasformarsi così in un insolito mister Felicità.

Il protagonista un disoccupato indolente che, in maniera abusiva, trova un lavoro come maestro della felicità. Come prima cliente ha a che fare con una pattinatrice che è depressa e sta male. Così, lui deve aiutarla a riprendersi, ma senza averne assolutamente i mezzi per farlo. Per questo, si rivolge a un vero mental coach, interpretato da Abatantuono. Alessandro Siani

Il cast del film, al cinema dal 1° gennaio, include Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell’anna.

Mister felicità: Alessandro Siani torna al cinema con Abatantuono





Alessandro Siani scrive, dirige e interpreta Mister Felicità, girato in Alto Adige come Il principe abusivo

Dopo Il principe abusivo (2013) con un incasso di 14 milioni al botteghino e Si accettano miracoli arrivato a 15 milioni, Alessandro Siani si prepara a tornare al cinema in veste di attore, regista e co-sceneggiatore di Mister Felicità.

La sua terza commedia girata tra Merano, Caldaro, Appiano, Sluderno e la provincia di Bolzano, torna in Alto Adige, già set per Il principe abusivo che ora ha anche una e la trasposizione teatrale, con un cast che conta se stesso insieme a Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell’anna.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Siani con Fabio Bonifacci, segue le vicende di Martino (Siani), un giovane napoletano indolente e disilluso che si trasferisce in Alto Adige, dove può vivere sulle spalle della sorella Caterina (Carla Signoris), energica e lavoratrice, che vorrebbe vederlo impegnato in qualcosa, magari una relazione, o spera tanto, un lavoro. Martino è però irremovibile nella sua pigrizia, almeno fino a quando non diventa causa di un incidente stradale che costringe Caterina a letto, obbligandola a una costosissima operazione.

Martino costretto dalle circostanze inizia a lavorare come uomo delle pulizie presso il Dott. Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono), un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione.

Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

La commedia è prodotto da Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini per Cattleya, con il sostegno (200 mila euro) di IDM Südtirol – Alto Adige Film Fund & Commission (BLS), e la collaborazione di diversi professionisti altoatesini: Roberta Azzalini come ispettrice di produzione, Romina Berni come assistente scenografa, Elisabeth Fulterer impegnata nel casting, Haimo Endrizzi e Kristian De Martis nella squadra di elettricisti, Daigoro Vitello e Alessandro De Donno tra i macchinisti.

Mister Felicità arriva al cinema con 01 Distribution, da domenica 1 gennaio 2017.