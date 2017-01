Sleight: nuovo trailer e poster del thriller con maghi di strada

Di Pietro Ferraro martedì 24 gennaio 2017

Sleight: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantascientifico nei cinema americani dal 7 aprile 2017.

Dopo il debutto acclamato dalla critica al Sundance lo scorso anno, Blumhouse Tilt ha presentato un nuovo trailer e una locandina del thriller Sleight. Questo secondo trailer mostra come il mago di strada Bo, interpretato da Jacob Latimore, si mette a lavorare per uno spacciatore locale, per mantenere per la sua giovane sorella, dopo la morte di entrambi i loro genitori e finisce per doversi difendere dalle minacce del suo "datore di lavoro". Come si vede in questo nuovo filmato, Bo deve destreggiarsi tra la scuola con questo lavoro pericoloso, innmaorandosi nel frattempo di una nuova ragazza.

Il cast di supporto di Sleight comprende Sasheer Zamata del Saturday Night Live, Michael Villar, Brandon Johnson, Donzaleigh Abernathy, Carmen Esposito e Andrew Fitzpatrick.

Sleight segna il debutto alla regia di JD Dillard da una sceneggiatura scritta con Alex Theurer.

Il film descritto come un incrocio tra Chronicle e Iron Man debutta nei cinema americani il 7 aprile 2017.

Fonte: Movieweb

