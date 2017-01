I 51 film più attesi da Cineblog nel 2017

Di Antonio Maria Abate lunedì 2 gennaio 2017

Passiamo in rassegna quanto l'anno appena cominciato ha potenzialmente da offrire sul fronte festivaliero e non solo

Dopo le prime due liste di attesi, una sui film italiani, l'altra su quelli internazionali, che abbiamo pubblicato ieri, passiamo a qualcosa di più strong, oltre che più personale. Sceglierne solo 51 non è stato affatto semplice, credeteci. Perché in realtà questo 2017 si preannuncia ricco, anzi ricchissimo, e le notizie in molti casi non ci aiutano granché. Eppure una lista andava stilata, anche per farci un'idea di cosa potrebbe venir fuori nei prossimi dodici mesi. D'obbligo il condizionale, poiché, sebbene la maggior parte siano grossomodo confermati, qualcun altro invece potrebbe non farcela entro il 31 dicembre prossimo.

Non troverete perciò film che eppure avrei voluto tanto poter inserire, come il prossimo di Harmony Korine o quello di Shane Carruth, due progetti che, per un motivo o per un altro, stanno tirandosi per le lunghe da un po' di tempo (pensate che The Trap, quello di Korine, l'avevamo già inserito in una precedente lista dei desideri sulla falsa riga di questa). Sono film comunque che ci aspettiamo per lo più di vedere a qualche Festival, magari qui nel Vecchio Continente, sebbene alcuni di questi o hanno già trovato la propria via verso il Sundance, o comunque resteranno in quella parte di mondo, sull'asse New York-Toronto.

Come tutte le liste™, perciò, anche questa è quintessenzialmente incompleta, manchevole di qualche opera che colui che scrive magari ha preferito non includere o di cui semplicemente non è a conoscenza. Dev'essere così questo genere di cose, perché in fondo è bello pure trovarsi davanti al titolo inaspettato su cui però starai lì a rimuginare per mesi, visto di sfuggita da qualche parte, in attesa di poterlo rivedere, magari un anno dopo, se e quando qualche distributore, bontà sua, decide di portarlo in sala.

Ad ogni buon conto, una cosa è certa: in questa lista lunga 17 pagine ce n'è davvero per tutti. Buon 2017 a voi tutti, perciò, e che sia un anno in cui avvenga per ciascuno ciò che è meglio, non necessariamente ciò che si desidera. Non esiste migliore augurio, ne siamo convinti.