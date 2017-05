Nocedicocco Il piccolo drago: trailer italiano e locandina del film d'animazione

Di Cut-tv's lunedì 29 maggio 2017

Nocedicocco - Il piccolo drago: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Nina Wels e Hubert Weiland nei cinema italiani dal 1° giugno 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 1° giugno arriva nei cinema italiani, il film d'animazione tedesco Nocedicocco - Il piccolo drago diretto da Nina Wels e Hubert Weiland.

Notorious Pictures ha reso disponibili trailer italaino e locandina di queesto lungometraggio basato la serie di libri per bambini bestseller "Nocedicocco Draghetto sputafuoco" di Ingo Siegner pubblicata in 22 Paesi (in Italia editi da Einaudi Ragazzi) con oltre 8 milioni di copie vendute. Protagonista è il draghetto curioso e intraprendente "Nocedicocco" che vive su un'isola in mezzo all'oceano con mamma, papà e moltissimi altri draghi grandi e piccoli, draghi marini, draghi mangioni e Sputafuoco...Come tutti draghetti della sua età, anche Nocedicocco deve imparare a volare, a nuotare e ad evitare i pericoli.





Nocedicocco è un piccolo drago che viene incaricato di fare la guardia all'erba del fuoco, erba che ha reso potenti i draghi del loro clan, divenuti così sputafuoco. Ma per salvare un vitellino che sta per essere mangiato dagli altri draghi, perde di vista l'erba e finisce per causare un incendio. Riuscirà il piccolo drago a risolvere la situazione?





Nocedicocco Il piccolo drago: trailer e amicizia al cinema

Per i più romantici i draghi continuano ad albergare nei recessi più oscuri degli animi più coraggiosi, per i bambini tornano al cinema con le avventure animate di Nocedicocco - Il piccolo drago (Der kleine Drache Kokosnuss, Coco, el pequeño dragón, Coconut the Little Dragon, Germania 2014), diretto da Hubert Weiland con Nina Wels e sceneggiato da Gabriele M. Walther.

La storia segue le vicende del draghetto Nocedicocco che vive in un clan di draghi diventato celebre in tutto il mondo per la sua forza e la capacità di sputare fuoco, racchiusa nell’erba del fuoco che il piccolo è chiamato a sorvergliare.

Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) poster Nocedicocco Il piccolo drago (Hubert Weiland, Nina Wels) poster

Nocedicocco non può volare ma passa le sue giornate spensierate con gli amici Oscar e Matilda, un "mangia drago" vegetariano e una piccola di porcospino. I tre amici saranno però chiamati a dimostrare il loro valore e coraggio, quando, per difendere un giovane vitellino che sta per essere mangiato da altri draghi, Nocedicocco trascura il suo compito e l’erba del fuoco finisce per causare un enorme incendio.

Il film di animazione è prodotto da Gabriele M. e Walther per Caligari per Film- Und Fernsehproduktions e Universum Film (UFA), in coproduzione con Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) e Virgin Lands Animated Pictures, mentre la Distribuzione Notorious Pictures, lo porta in sala giovedì 1° Giugno 2017.