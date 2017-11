Coco: terzo trailer italiano e nuove locandine del film d'animazione Disney-Pixar

Disponibili un terzo trailer italiano e nuove locandine di Coco, il nuovo film Disney-Pixar in arrivo nei cinema italiani il 21 dicembre.

Coco racconta la storia del giovane Miguel che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz ma non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.

Coco è diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3), co-diretto da Adrian Molina (storyboard per Monsters University) e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3).

Coco: nuovo trailer italiano del film d'animazione Disney-Pixar

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Coco, il nuovo film d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 21 dicembre.

Coco: trailer italiano e nuove locandine del film d'animazione Disney-Pixar

Disney ha reso disponibili un primo trailer italiano e 11 nuove locandine ufficiali di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar in arrivo nei cinema il prossimo dicembre.

Coco: nuova clip "Il pranzo di Dante"

Il simpatico cane Dante è il protagonista del contenuto speciale che anticipa l’arrivo di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani a dicembre.

Coco: nuovo trailer del film d'animazione Disney-Pixar

Nuovo trailer per il Coco di Disney-Pixar, una nuova avventura d'animazione che a livello visivo incanta. Questo trailer imposta lo scenario del film e in particolare la leggenda del "Dia de Los Muertos", ovvero il "Giorno dei Morti" dove i defunti tornano sulla Terra per visitare i loro amici e familiari. Mentre questi spiriti possono tornare nel nostro mondo, nessuna persona viva è mai stata nel loro mondo, finora.

Nel trailer Miguel apprende che diversi personaggi che incontra nella Terra dei Morti sono in realtà memebri della sua famiglia. Tra di loro ci sono Mama Imelda (Alanna Ubach), la bisnonns di Miguel che ha iniziato l'attività di famiglia nelle calzature per cui i Rivera sono famosi. Altri personaggi della famiglia di Miguel sono Tia Rosita (Selene Luna), la defunta zia di Miguel, Papa Julio (Alfonso Arau), il nonno di Miguel e Tio Oscar e Tio Felipe (entrambi doppiati da Herbert Siguenza) defunti zii gemelli di Miguel. Nel video possiamo anche dare una prima occhiata al personaggio di Gabriel Iglesias, Direttore generale del "Dipartimento ricongiungimenti familiari" della Terra dei Morti, e il personaggio di Octavio Solis, impiegato addetto agli arrivi nella Terra dei Morti che rimane alquanto sorpreso quando si trova di fornte il "vivente" Miguel.

Coco: cast, personaggi e nuovo poster del film d'animazione Disney-Pixar

Il film d'animazione Coco di Disney-Pixar, una storia multi-generazionale sulla forza della famiglia, caratterizza personaggi della Terra dei vivi e dei loro cari trapassati che si sono trasferiti nella Terra dei Morti. Si uniscono all'aspirante musicista Miguel interpretato da Anthony Gonzalez, l'affascinante truffatore Hector interpretato da Gael García Bernal e l'icona musicale Ernesto de la Cruz, interpretato da Benjamin Bratt.

Il regista Lee Unkrich parla dei due mondi in cui si svolge il film.

Questi mondi paralleli non potrebbero essere più diversi: una è l'affascinante Santa Cecilia città della laboriosa famiglia Rivera, e l'altra è la terra vibrante e ricca dove i propri cari vanno dopo il trapasso. Coco presenta personaggi di entrambi i mondi alla vigilia del Día de los Muertos, una notte straordinaria quando ad un ragazzo vivo di nome Miguel viene conscesso di sbirciare dall'altro lato.

Il co-regista Adrian Molina è a dir poco entusiasta del talentuoso cast reclutato per il film.

Il nostro cast vocale è incredibilmente talentuoso e contribuisce a caratterizzare il nostro gruppo di personaggi eclettici. Ogni attore ci ha detto di aver trovato qualcosa con cui relazionarsi in questo film, per cui hanno trovato facile catturare il cuore di questa storia che è tutta incentrata sulla famiglia. Quindi speriamo che questi personaggi entrino in sintonia con tutti.

Il cast dei personaggi della Terra dei Vivi è guidato da Anthony Gonzalez (Ice Box, The Last Ship), che presta la sua voce a Miguel, un aspirante musicista di dodici anni che combatte contro un divieto che ha bandito la musica nella sua famiglia per generazioni. Quando un incidente magico lo porta nella Terra dei Morti, Miguel cerca il suo idolo, Ernesto de la Cruz, per aiutarlo a tornare nella Terra dei Vivi prima che sia troppo tardi. Ana Ofelia Murguia (Amazon in the Jungle, Bandidas) interpreta l'amata bisnonna di Miguel, Mama Coco. È molto anziana e fragile, ma questo non impedisce a Miguel di condividere con lei le sue avventure quotidiane.

Renee Victor (Weeds, The Apostle) fornisce l'autorevole voce di Abuelita, la nonna di Miguel e ultimo baluardo nella famiglia Rivera del divieto per la musica. Ama molto la sua famiglia e farà di tutto per proteggerla, ma quando si arrabbia brandisce minacciosa una scarpa. Jamie Camil (Jane's Virgin, Elena di Avalor, Pets - Vita da animali) è la voce di Papa, padre e sostegno di Miguel, che spera che un giorno Miguel possa portare avanti l'attività di famiglia nelle calzature. Sofia Espinosa (Gloria) fornisce la voce dell'amorevole mamma di Miguel che incoraggia gentilmente suo figlio ad abbracciare le tradizioni della loro famiglia. Luis Valdez è la voce di Tio Berto, lo zio di Miguel che lavora duro per portare avanti l'attività di famiglia, mentre Lombardo Boyar (Happy Feet, Murder in the First) è la voce di un amico Mariachi che Miguel incontra in Santa Cecilia Plaza.

Dalla Terra dei Morti troviamo Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle) interpreta Hector, un affascinante truffatore che è costretto a farsi aiutare da Miguel per visitare la Terra dei Vivi. Benjamin Bratt (Star, Doctor Strange) è la voce dell'idolo di Miguel, Ernesto De La Cruz, il più famoso musicista della storia del Messico. Venerato dagli appassionati di tutto il mondo fino alla sua precoce scomparsa, il musicista affascinante e carismatico è ancor più amato nella Terra dei Morti. Edward James Olmos (Blade Runner, Stand and Deliver) presta la sua voce a Chicharron, un burbero amico di Hector che è stato tristemente dimenticato, una condizione sfortunata nella Terra dei Morti. Alanna Ubach (Ti presento i miei, Girlfriends' Guide to Divorce) presta la voce a Mama Imelda, l'amata bisnonna di Miguel, la matriarca della famiglia Rivera e fondatrice della loro fortunata attività nelle calzature. Miguel incontra Mama Imelda nella Terra dei Morti e scopre che non condivide la sua passione per la musica.

Selene Luna (My Bloody Valentine, Celebrity Wife Swap) è la voce di Tia Rosita, la defunta zia di Miguel che risiede nella Terra dei Morti. Il regista Alfonso Arau (I Tre Amigos!, Come l'acqua per il cioccolato, Il profumo del mosto selvatico) è la voce di Papa Julio, il bisnonno che Miguel incontra nella Terra dei Morti. Herbert Siguenza (Larry Crowne, Ben 10: Alien Swarm) presta la sua voce sia a Tio Oscar che a Tio Felipe, i defunti zii gemelli che Miguel incontra nella Terra dei Morti. Octavio Solis (Lydia, Santos & Santos) è la voce di un addetto agli arrivi nella Grand Central Station della Terra dei Morti. Il cast vocale è completato da Gabriel Iglesias (Planes, Nut Job 1 & 2), che fornisce la voce al direttore generale del "Dipartimento ricongiungimenti familiari" della Terra dei Morti, Cheech Marin (Cars 3, Tin Cup, Nash Bridges) è la voce di una guardia carceraria e Blanca Araceli (The Bridge) è maestro di cerimonie di un colorito talent-show della Terra dei Morti.

Coco: trailer del nuovo film d'animazione Disney-Pixar

Disponibile online un primo trailer di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3) e Adrian Molina (Monsters University) che esplora la tradizione del "Día de Muertos".





Coco: nuovo poster del film d'animazione Disney-Pixar

Il regista Lee Unkrich ha condiviso su Twitter un nuovo poster di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar rivelando che un primo teaser trailer farà il suo debutto la prossima settimana. Questo film segna il ritorno di Lee Unkrich alla regia dopo aver diretto nel 2010 il campione d'incassi Toy Story 3.

Coco: poster e trama ufficiale del nuovo film d'animazione Disney-Pixar

Disney e Pixar hanno svelato i primi dettagli sulla loro prossima avventura d'animazione Coco. Il film è stato annunciato la prima volta nel 2012 come un progetto senza titolo sul Dia de Muertos (il "Giorno dei morti" messicano), e ora lo studio ha rivelato che il giovane esordiente Anthony Gonzalez sarà la voce del protagonista, un ragazzo di 12 anni di nome Miguel. Inoltre Benjamin Bratt ha firmato per interpretare l'idolo di Miguel, Ernesto de la Cruz, con Gael Garcial Bernal nei panni di Hector e Renee Victor in quelli della nonna di Miguel, Abuelita. Abbiamo anche un primo poster, un concept art di Miguel e la sua bisnonna, Mama Coco e la trama ufficiale, che potete leggere a seguire.





A febbraio 2015 il compositore Randy Newman aveva lasciato intendere che Coco sarebbe stato il primo musical della Pixar, ma sembra che in realtà non sia così poiché Entertainment Weekly descrive Coco come ricco di musica ma non propriamente un musical aggiungendo ulteriori dettagli sulla trama. Miguel proviene da una lunga stirpe di calzolai, che da tempo hanno bandito la musica dalla loro famiglia, perché credono che siano stati maledetti da quella particolare forma d'arte. Il divieto è nato con la bis-bis-nonna di Miguel, Imelda, che ha proclamato la musica morta per la famiglia dopo che il marito l'aveva lasciata per inseguire le sue ambizioni musicali. Quando Miguel scopre un legame segreto tra lui e il suo idolo Ernesto de la Cruz, intraprende un viaggio che lo porta accidentalmente nella Terra dei Morti, dove incontra le anime dei membri defunti della sua famiglia.

Il regista Lee Unkrich ha parlato a EW del processo di casting.

E' stato importante per noi dal primo giorno avere un cast interamente latino. Ci si siamo concentrati su questo obiettivo e abbiamo finito con l'assemblare un fantastico mix di persone, un po' dal Messico e un po' da Los Angeles.

Il regista aggiunge che Benjamin Bratt è stato il primo attore scelto mentre Gael García Bernal è stato considerato nella fase iniziale, ma c'era un problema. L'attore non era noto per ruoli in commedie così Lee Unkrich non era sicuro di riuscire a convincere Pixar che Gael Garcia Bernal sarebbe stato adatto ad un ruolo comedy.

Gael era qualcuno che stavamo considerando nella fase iniziale, ma non sapevo se sarei stato in grado di venderlo a lui (al boss Pixar John Lasseter), perché Gael ha fatto così tanti film che ho amato nel corso degli anni, ma non aveva mai interpretato di fatto una commedia. Per fortuna il nostro direttore del casting mi ha detto: "Hai visto questo nuova serie tv di Gael?". Era Mozart in the Jungle e ho iniziato a guardarla e ho pensato: "Oh mio Dio, lui è così divertente, è così affascinante, ed è perfetto". Così, grazie a Dio per Mozart, non ho dovuto fare alcuna opera di convincimento su John.

Anthony Gonzalez è stato scoperto durante un casting a livello nazionale per Miguel Rivera, il cui casting in realtà è cominciato quando è stato ingaggiato per fare delle registrazioni di prova per il personaggio, durante le prime fasi di sviluppo del film. Gonzalez è stato assunto per le registrazioni di prova quando l'attore che stavano utilizzando era cresciuto e la sua voce era cambiata, così hanno finito per assumere Anthony Gonzalez non solo per quelle prove, ma anche per interpretare Miguel nel film.

Avevamo un altro bambino per le registrazioni di prova per il ruolo di Miguel che ora ha 17 o 18 anni, il che dovrebbe darvi un'idea di quanto tempo abbiamo lavorato sul film, ma la sua voce è cambiata molto tempo fa, ed è stato nel tentativo di trovare una nuova voce per le prove che abbiamo trovato Anthony.

