Coco: trailer del nuovo film d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 marzo 2017

Coco: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Disney-Pixar nei cinema americani dal 22 novembre 2017.

Disponibile online un primo trailer di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3) e Adrian Molina (Monsters University) che esplora la tradizione del "Día de Muertos".





Nonostante uno sconcertante vecchio divieto della sua famiglia sulla musica, in vigore da generazioni, Miguel (voce dell'esordiente Anthony Gonzalez) sogna di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (voce di Benjamin Bratt). Nel disperato tentativo di dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella splendida e colorata Terra dei morti a seguito di una misteriosa catena di eventi. Lungo la strada incontra l'affascinante canaglia Hector (voce di Gael García Bernal) e insieme i due partono per un viaggio straordinario per svelare la verità dietro la storia della famiglia di Miguel.

Disney ha fissato l'uscita negli Staes di Coco al 22 novembre 2017.





Coco: nuovo poster del film d'animazione Disney-Pixar

Il regista Lee Unkrich ha condiviso su Twitter un nuovo poster di Coco, il nuovo film d'animazione Disney-Pixar rivelando che un primo teaser trailer farà il suo debutto la prossima settimana. Questo film segna il ritorno di Lee Unkrich alla regia dopo aver diretto nel 2010 il campione d'incassi Toy Story 3.

Coco è co-diretto da Adrian Molina (Monsters University) e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3).





Coco: poster e trama ufficiale del nuovo film d'animazione Disney-Pixar

Disney e Pixar hanno svelato i primi dettagli sulla loro prossima avventura d'animazione Coco. Il film è stato annunciato la prima volta nel 2012 come un progetto senza titolo sul Dia de Muertos (il "Giorno dei morti" messicano), e ora lo studio ha rivelato che il giovane esordiente Anthony Gonzalez sarà la voce del protagonista, un ragazzo di 12 anni di nome Miguel. Inoltre Benjamin Bratt ha firmato per interpretare l'idolo di Miguel, Ernesto de la Cruz, con Gael Garcial Bernal nei panni di Hector e Renee Victor in quelli della nonna di Miguel, Abuelita. Abbiamo anche un primo poster, un concept art di Miguel e la sua bisnonna, Mama Coco e la trama ufficiale, che potete leggere a seguire.





A febbraio 2015 il compositore Randy Newman aveva lasciato intendere che Coco sarebbe stato il primo musical della Pixar, ma sembra che in realtà non sia così poiché Entertainment Weekly descrive Coco come ricco di musica ma non propriamente un musical aggiungendo ulteriori dettagli sulla trama. Miguel proviene da una lunga stirpe di calzolai, che da tempo hanno bandito la musica dalla loro famiglia, perché credono che siano stati maledetti da quella particolare forma d'arte. Il divieto è nato con la bis-bis-nonna di Miguel, Imelda, che ha proclamato la musica morta per la famiglia dopo che il marito l'aveva lasciata per inseguire le sue ambizioni musicali. Quando Miguel scopre un legame segreto tra lui e il suo idolo Ernesto de la Cruz, intraprende un viaggio che lo porta accidentalmente nella Terra dei Morti, dove incontra le anime dei membri defunti della sua famiglia.

Il regista Lee Unkrich ha parlato a EW del processo di casting.

E' stato importante per noi dal primo giorno avere un cast interamente latino. Ci si siamo concentrati su questo obiettivo e abbiamo finito con l'assemblare un fantastico mix di persone, un po' dal Messico e un po' da Los Angeles.

Il regista aggiunge che Benjamin Bratt è stato il primo attore scelto mentre Gael García Bernal è stato considerato nella fase iniziale, ma c'era un problema. L'attore non era noto per ruoli in commedie così Lee Unkrich non era sicuro di riuscire a convincere Pixar che Gael Garcia Bernal sarebbe stato adatto ad un ruolo comedy.

Gael era qualcuno che stavamo considerando nella fase iniziale, ma non sapevo se sarei stato in grado di venderlo a lui (al boss Pixar John Lasseter), perché Gael ha fatto così tanti film che ho amato nel corso degli anni, ma non aveva mai interpretato di fatto una commedia. Per fortuna il nostro direttore del casting mi ha detto: "Hai visto questo nuova serie tv di Gael?". Era Mozart in the Jungle e ho iniziato a guardarla e ho pensato: "Oh mio Dio, lui è così divertente, è così affascinante, ed è perfetto". Così, grazie a Dio per Mozart, non ho dovuto fare alcuna opera di convincimento su John.

Anthony Gonzalez è stato scoperto durante un casting a livello nazionale per Miguel Rivera, il cui casting in realtà è cominciato quando è stato ingaggiato per fare delle registrazioni di prova per il personaggio, durante le prime fasi di sviluppo del film. Gonzalez è stato assunto per le registrazioni di prova quando l'attore che stavano utilizzando era cresciuto e la sua voce era cambiata, così hanno finito per assumere Anthony Gonzalez non solo per quelle prove, ma anche per interpretare Miguel nel film.

Avevamo un altro bambino per le registrazioni di prova per il ruolo di Miguel che ora ha 17 o 18 anni, il che dovrebbe darvi un'idea di quanto tempo abbiamo lavorato sul film, ma la sua voce è cambiata molto tempo fa, ed è stato nel tentativo di trovare una nuova voce per le prove che abbiamo trovato Anthony.

Lee Unkrich ha scritto la sceneggiatura e dirige Coco in tandem con Adrian Molina. Disney Pixar ha fissato una data di uscita al 22 novembre 2017.







