Rosso Istanbul: trailer, clip e foto del film di Ferzan Ozpetek

Rosso Istanbul: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ferzan Ozpetek nei cinema italiani dal 2 marzo 2017.

01 Distribution ha reso disponibili un nuovo trailer e due clip di Rosso Instanbul, il nuovo film di Ferzan Ozpetek nei cinema italiani dal 2 marzo.

Il film è basato sull'omonimo romanzo d'esordio del regista, una dichiarazione d'amore alla città di Istanbul, alle sue origini, a sua madre. Un romanzo dove, come nei suoi film, la realtà dei nostri giorni si mescola con la fantasia. Nel maggio del 2015 esce il suo secondo romanzo "Sei la mia vita", dove il regista, narrando una struggente storia d’amore, svela i retroscena dei suoi lungometraggi. Il libro è entrato subito in cima alla classifiche.

La trama ufficiale:



13 MAGGIO 2016. Orhan Sahin torna a Istanbul dopo 20 anni di assenza

volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista

cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Ma Orhan rimane

intrappolato in una città carica di ricordi rimossi. Si ritrova sempre più

coinvolto nei legami con i famigliari e gli amici di Deniz che sono anche i

protagonisti del libro che il regista deve finire. Soprattutto Neval e Yusuf, la donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, entrano prepotentemente anche nella vita di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un altro, Orhan però finisce per indagare soprattutto su se stesso, riscoprendo emozioni e sentimenti che credeva morti per sempre e che invece tornano a chiedergli il conto per poter riuscire a cambiare la sua vita.

Rosso Instanbul è interpretato da Halit Ergenc, Tuba Buyukustun, Nejat Isler, Mehmet Günsür e Serra Yılmaz.

"Tutti abbiamo assistito in questi anni al cambiamento del rapporto tra Occidente e Oriente, non solo politico e sociologico ma anche emotivo che è poi l’aspetto che più mi coinvolge. Perché è cambiato, dopo tanto tempo trascorso in Italia, anche il mio rapporto con Istanbul. Con questo film, attraverso i personaggi ognuno dei quali è una parte di me, tento di ricucire quella relazione". Ferzan Ozpetek





Dopo ben otto film realizzati in Italia, Ferzan Ozpetek ritorna al cinema e alla sua antica città sul Bosforo, con Rosso Istanbul (Istanbul Kirmizisi, Italia/Turchia 2017), interamente girato in Turchia e nei luoghi dei fortunati esordi, da Il bagno turco a Harem Suarè.

Curando la trasposizione del suo omonimo romanzo autobiografico, con Gianni Romoli e Valia Santella, Ozpetek insieme al protagonista, sepur in modo un po' diverso, mette in scena il ritorno nella capitale turca dove è nato, trascorrendovi infanzia e adolescenza, insieme al cambiamento che lo ha investito nel corso degli anni.

Orhan Sahin è un romanziere turco che ha lasciato il suo paese dopo una tragedia personale che gli ha fatto perdere la sua ispirazione. Venti anni più tardi torna a Istanbul su invito del famoso regista Deniz Soysal per lavorare alla sua biografia.

Deniz vive con la sua famiglia, ormai al crepuscolo della ricchezza, in uno Yali sul Bosforo. Fin dal primo giorno, Orhan si trova avvolto in una fitta tela di relazioni complesse e misteriose tra gli amici e i familiari di Deniz e mentre riscopre Istanbul con occhi nuovi, cominciano anche a riaccendersi sentimenti da tempo sopiti, insieme all'amore per la scrittura.

Il cast conta Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Gunsur, Nejat Isler, Zerrin Tekindor, Serif Sezer, Serra Yilmaz, Cemre Ebuzziya.

Rosso Istanbul è una co-produzione Italo-Turca di Tilde Corsi, Gianni Romoli, Necati Akpinar, Zumrut Arol Bekce, Muge Kolat per R&C Produzioni e BKM con Rai Cinema e il supporto del MiBACT, portata nelle nostre sale da 01 Distribution, da giovedì 2 marzo 2017.