Smetto Quando Voglio Masterclass: prima clip e nuovo trailer

Di Pietro Ferraro domenica 22 gennaio 2017

Smetto Quando Voglio Masterclass: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Sydney Sibilia nei cinema italiani dal 2 febbraio 2017.

Debutta nei cinema d'Italia il prossimo 2 febbraio Smetto Quando Voglio Masterclass, sequel di Sydney Sibilia che riporta in azione la banda di ricercatori precari / spacciatori improvvisati per una nuova missione: formare una task force al servizio della polizia per contrastare il dilagare delle smart drugs così da poter avere la fedina penale di nuovo pulita, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno contare su nuove leve. riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero.

01 Distribution ha reso disponibili un nuovo trailer del film e una prima clip in cui la squadra. capitanata dal Pietro Zinni di Edoardo Leo. deve fare un'irruzione in un covo di spacciatori le cui modalità però scateneranno uno spassoso dibattito interno al gruppo.

Smetto Quando Voglio Masterclass: nuovi poster e il fumetto ufficiale del film





O1 Distribution ha reso disponibili 6 nuovi character poster per Smetto Quando Voglio Masterclass, il sequel di Sydney Sibilia in cui ritroveremo la vecchia banda dei ricercatori al completo: Edoardo Leo (Pietro Zinni, il leader e teorico della banda dei ricercatori), Stefano Fresi (Alberto Petrelli, il chimico, braccio destro di Pietro), Paolo Calabresi (Arturo Frantini, l’archeologo, massimo esperto di cartografia archeologica e urbanistica della Roma antica nonché autista della banda), Valerio Aprea e Lorenzo Lavia (rispettivamente Mattia Argeri e Giorgio Sironi, i latinisti, “braccio armato” della banda), Pietro Sermonti (Andrea De Sanctis, l’antropologo, il responsabile dell’invisibilità della banda dei ricercatori) e Libero De Rienzo (Bartolomeo Bonelli, l’economista, la mente contabile).

In attesa dell’uscita del film, nelle sale dal 2 febbraio, arriva in edicola anche l’omonimo fumetto spin-off ispirato al film. Una nuova “stupefacente” e divertente avventura per la banda dei ricercatori, questa volta alle prese proprio con il mondo dei fumetti. A scrivere l’albo è Roberto Recchioni, curatore di “Dylan Dog” e creatore di “Orfani”, a disegnarlo Giacomo Bevilacqua, graphic novelist nonché creatore della strip comica “A Panda piace”.

Il fumetto sarà in edicola con la Gazzetta dello Sport da lunedì 30 gennaio, al costo di 2,50 euro, composto da 40 pagine in formato 17 x 21 cm e arricchito da 4 esclusive cover variant da collezionare disegnate da Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni, Riccardo Torti “Torti Marci” e Zerocalcare.

Smetto Quando Voglio Masterclass: trailer, poster e foto del film di Sydney Sibilia





O1 Distribution ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Smetto Quando Voglio - Masterclass, sequel diretto da Sydney Sibilia, prodotto da Groenlandia e Fandango con Rai Cinema in uscita nelle sale il 2 febbraio 2017.

Il cast include Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, Valeria Solarino.

La banda dei ricercatori è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito… “stupefacenti”.





Nell'ottobre 2014 il regista Sydney Sibilia intervistato su un potenziale sequel di Smetto quando voglio.

Se faremo il sequel non ne faremo uno, ma il secondo e il terzo episodio insieme. Gireremo contemporaneamente il secondo e il terzo film...il punto è che se vogliamo fare gli scemi, allora facciamo gli scemi bene. Funziona così. Si fa Reloaded e Revolution. Se deve essere una operazione facciamo l’operazione più para-americana, becera che fa ridere. Fatta bene, ma becera.

Nel novembre del 2015 Fandango da luce verde alla produzione di due sequel del film, con una data di inizio riprese fissata a marzo del 2016. Nel febbraio del 2016 Sibilia conferma la data di inizio delle riprese dei due sequel e dichiara di aver terminato la stesura di entrambe le sceneggiature, scritte insieme a Francesca Manieri e Luigi Di Capua. A novembre 2016 viene annunciato il nuovo titolo del film che da Smetto quando voglio - Reloaded diventa Smetto quando voglio - Masterclass.