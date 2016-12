I migliori film del 2016 secondo Cineblog

Di Antonio Maria Abate sabato 24 dicembre 2016

Il meglio dei film proiettati nelle sale italiane nel corso del 2016 secondo i redattori di Cineblog

La fermata è quella giusta, dunque è tempo di scendere. Dopo aver vagliato il peggio, pratica non proprio edificante, finalmente è tempo di rievocare i momenti più piacevoli passati in sala nel corso dell'anno. Alcuni visti magari prima del 2016, a qualche Festival, già allora immaginando il momento in cui avremmo potuto finalmente inserirli in questa classifica.

E, vivisezionando questi dodici mesi, di cose interessanti ne sono venute fuori; in alcuni casi, opere che ci porteremo d'appresso per chissà quanto tempo ancora. Mettere a parte voi lettori di tutto ciò è qualcosa che va oltre il solleticare il nostro narcisismo, sebbene quest'ultimo abbia un suo peso, va detto: è un po' come farvi entrare in casa nostra, offrirvi virtualmente qualcosa da bere e raccontarvi brevemente una storia, quella di un viaggio durato dodici mesi, talvolta anche di più.

Perciò accomodatevi, fate come foste a casa vostra e concedeteci pochi minuti. Natale è tempo di storie, quelle belle, che ci piacciono anche se la nostra dura cervice c'induce a dubitare che siano vere. In fondo anche le nostre, quelle di noi redattori qui su Cineblog, non sono diverse da tante altre. Buon Natale e buone feste a voi tutti!