I peggiori film del 2016 secondo Cineblog

Di Antonio Maria Abate venerdì 23 dicembre 2016

Flop, delusioni e peggiori film tra quelli usciti nelle sale italiane nel corso del 2016. Ecco cosa è andato storto secondo la redazione di Cineblog

Settimane conclusive, le ultime dell'anno: è tempo di tirare le somme. E, come ogni anno, noi di Cineblog non intendiamo sottrarci al consueto appuntamento attraverso cui, seppur fugacemente, ripercorriamo gli ultimi dodici mesi. Dodici mesi di film in sala, s'intende, da cui ciascuno di noi ha tratto le proprie preferenze così come ciò che non ci ha convinto se non addirittura contrariato.

Oggi spazio ai film peggiori del 2016 perciò, sebbene la definizione stia un po' stretta. Per alcuni si è trattato di menzionare il film a proprio avviso peggiori tout court, per altri si allude per lo più alle delusioni (un tempo li chiamavamo flop). Sia come sia, certi film compaiono in più di una lista, sintomo di un accordo interno alla redazione che non va dato per scontato, visto che i gusti non sono poi così omogenei.

Si tratta comunque di un assaggio, la portata che prepara il palato in previsione dell'appuntamento di domani, quando pubblicheremo l'articolo in cui vengono menzionati i migliori film. Entro la fine dell'anno aspettatevi anche qualcos'altro, ma queste sono le tappe pre-natalizie intanto. Vi lasciamo ai peggiori film dell'anno secondo Cineblog nella pagine che seguono.