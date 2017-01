The Hateful Eight: nuove action figures di Kurt Russell e Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro martedì 10 gennaio 2017

Dal western "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino due nuove action figure dedicate ai personaggi di Kurt Russell e Samuel L. Jackson.

The Hateful Eight ha segnato un'altra tappa western nella filmografia "pulp" del regista Quentin Tarantino dopo l'acclamato Django Unchained. Il film riunisce un cast stellare con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern. La trama ambientata poco tempo dopo la Guerra civile segue l'incontro di otto stranieri bloccati in una locanda durante una tempesta di neve.

Un paio di questi "detestabili" tipacci, due cacciatori di taglie, sono il Maggiore Marquis Warren di Samuel L. Jackson e il John Ruth detto "il Boia" di Kurt Russell che sono stati ritratti in due nuove action-doll realizzate da Asmus Toys che includono una ricca serie di accessori.

Le due figures da circa 31cm di altezza per 36 punti di articolazioni oltre ad un lavoro di scolpitura del volto davvero notevole e il consueto curatissimo abbigliamento in tessuto vengono fornite con una serie di armi e accessori.

La figure del Maggiore Marquis Warren dispone di un set di 4 mani guantate intercambiabili, due pistole con fondine, una cassa di legno, un barilotto di vino, una ciotola con cucchiaio di legno e la finta lettera di Abraham Lincoln che viene mostrata nel film.

La figure di John Ruth include un set di 11 mani intercambiabili per varie impugnature, un cappello di pelliccia, un vecchio bollitore per caffè di colore blu, Una tazza tazza color argento, un orologio d'oro da tasca, un paio di manette, un fucile e un revolver Remington 1858 con cinturone e fondina.

Trovate la figure di Kurt Russell QUI mentre quella di Samuel L. Jackson QUI.