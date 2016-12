Al cinema dal 22 dicembre: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Carla Cigognini giovedì 22 dicembre 2016

I film di Natale!

- Florence: (Florence Foster Jenkins - Regno Unito 2016 - Biografico - Durata: 110 minuti) di Stephen Frears con Meryl Streep, Hugh Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg, Neve Gachev, Nina Arianda, John Kavanagh, Dilyana Bouklieva, Mark Arnold, David Haig, Christian McKay, Josh Oconnor. Trama: La storia di Florence Foster Jenkins, un'ereditiera di New York che sognava di diventare una cantante d'opera, pur essendo terribilmente stonata. Il trailer italiano.

Florence: la nostra recensione Stonata, esilarante e commovente. E' la sontuosa Meryl Streep di Florence, nuovo film di Stephen Frears dal 22 dicembre nei cinema d'Italia.

- Lion - La strada verso casa: (Usa, Australia, Regno Unito 2016 - Drammatico - Durata: 129 minuti) di Garth Davis con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Divian Ladwa, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Pallavi Sharda, Tannishtha Chatterjee, Eamon Farren. Trama: Saroo ha 5 anni e si perde a migliaia di chilometri da casa. Dopo molte avventure viene adottato da una coppia di australiani ma 25 anni dopo intende trovare la sua famiglia perduta. Il trailer italiano.

Lion - la Lunga strada verso Casa: la nostra recensione Nicole Kidman, Dev Patel e Rooney Mara protagonisti di una struggente storia vera con Lion, in sala dal 22 dicembre.

Lion - La strada verso casa: la colonna sonora del film Ascolta la colonna sonora di "Lion" il film con Dev Patel e Nicole Kidman nei cinema italiani dal 22 dicembre 2016.

- Il medico di campagna: (Médecin de campagne - Francia 2016 - Commedia drammatica - Durata: 102 minuti) di Thomas Lilti con François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps, Guy Faucher, Margaux Fabre, Julien Lucas, Yohann Goetzmann, Josée Laprun, Philippe Bertin, Géraldine Schitter. Trama: Jean-Pierre è il medico di un paesino di campagna. Ma anche lui è malato e vede arrivare Nathalie, che deve sostituirlo. Il trailer italiano.

- Oceania: (Moana - Usa 2016 - Animazione - Durata: 103 minuti) di Ron Clements e John Musker con le voci originali di Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli'i Cravalho, Phillipa Soo. Trama: un'adolescente s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il viaggio incontrerà il semidio Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Materiale video e trailer italiano.

Oceania - Moana: la nostra recensione L'animazione Disney torna ad impreziosire il Natale cinematografico con Oceania, nuovo classico con protagonista una coraggiosa giovane di origine polinesiana.

Oceania: la colonna sonora Ascolta la colonna sonora ufficiale di "Oceania", il nuovo cartoon Disney nei cinema italiani dal 22 dicembre 2016

- Paterson (anteprima del 22/12): (Usa 2016 - Drammatico - Durata: 113 minuti) di Jim Jarmusch con Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman, Luis Da Silva Jr, Frank Harts, Rizwan Manji, Jorge Vega. Trama: la vita di Paterson, conducente di autobus. Scrive poesie, ha un cane, e una moglie. Trailer italiano.

Paterson: la nostra recensione Adam Driver è il protagonista di Paterson, ultimo lavoro di Jim Jarmusch. Leggete la nostra recensione in anteprima



- Paw Patrol (dal 22 dicembre all'8 gennaio): (Usa 2016 - Animazione - Durata: 60 minuti). Trama: Sei nuovi episodi inediti dei cuccioli più famosi della TV. Il trailer italiano.

- Le Stagioni di Louise: (Louise en hiver - Francia 2016 - Animazione - Durata: 75 minuti) di Jean-François Laguionie con le voci originali di Diane Dassigny, Dominique Frot, Antony Hickling, Jean-François Laguionie. Trama: Alla fine dell’estate, l’ultimo treno della stagione parte dalla località balneare di Biligen. La città è deserta e rimane solo Louise, una tenera vecchina. Con lei c'è però un cane, parlante. Il trailer italiano.