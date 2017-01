Sing: la colonna sonora ufficiale del film d'animazione

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 gennaio 2017

"Sing" debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film d'animazione di Garth Jennings.

Debutta oggi 4 gennaio nei cinema italiani Sing, il nuovo film d'animazione dai realzzatori di "Cattivissimo Me" e "Minions".

Ambientato in un mondo interamente abitato da animali, Sing vede il sempre più indebitato koala Buster Moon organizzare un talent canoro per salvare il suo teatro un tempo glorioso ma adesso caduto in disgrazia. Cinque concorrenti superano le selezioni: Mike, un topo che canta bene ma è un imbroglione; Meena una timida elefantina adolescente con una fifa blu del palcoscenico; Rosita, una maialina madre e casalinga esaurita costretta a prendersi cura dei suoi 25 scatenati cuccioli; Johnny, un giovane gorilla gangster che cerca di prendere le distanze dai crimini della sua famiglia; e Ash (Johansson), una porcospina punk-rock che mollata dal suo arrogante fidanzato sogna di intraprendere una carriera da solista.

L'unicità di Sing nasce dall'impenitente ossessione dei realizzatori per la musica. Dal pop del momento fino ai classici di sempre, il film è stracolmo di canzoni, con oltre 65 brani di successo, dalle cover dei classici Frank Sinatra e il "R & B" di Drake alle contagiose canzoni di Katy Perry e Lady Gaga.

La possibilità di raccontare storie con la musica e poter spaziare in un così vasto insieme di generi è stato uno dei motivi per cui l’idea di Sing ci ha subito entusiasmato. E’ importante che il pubblico si appassioni alle vicende di ogni personaggio, e la musica ci ha consentito di cucire insieme le loro storie come non sarebbe stato altrimenti possibile fare. Garth Jennings / Regista

In Sing compaiono le cover di oltre 65 brani di successo, resi famosi da alcuni tra i più grandi artisti dei nostri tempi, da Frank Sinatra ai Beatles, da Katy Perry a Kanye West. Ogni personaggio principale interpreta brani che incarnano le sue aspirazioni e il proprio percorso, dall'interpretazione di Rosita di "Firework" della Perry alla versione di Gunter di "Bad Romance" di Lady Gaga, alla cover di Johnny di "All of Me" di John Legend e di "Stay With Me" di Sam Smith, mentre Mike si lancia a capofitto nella sua versione di "My Way" di Sinatra.

Visto che Jennings ha creato un sound specifico per ogni personaggio, ciò ha permesso al team musicale, guidato dal compositore Joby Talbot, dal produttore esecutivo delle musiche Harvey Mason Jr., dal supervisore delle musiche JoJo Villanueva e dal presidente della sezione musicale della Universal Mike Knobloch, il produttore esecutivo della colonna sonora candidato al Grammy, di utilizzare una vasta gamma di sonorità e di dare ad ogni personaggio un suo proprio tipo di musica.

A Talbot è stato incaricato di creare una colonna sonora che mescolasse molti sound e generi diversi che ha richiesto un lavoro sul progetto di diversi anni come spiega il compositore.

Io e Garth abbiamo discusso a lungo di come la colonna sonora avrebbe potuto raccontare le storie di tutti i personaggi di un film attraverso tante canzoni. Ed abbiamo deciso che la creazione di un mondo musicale ben definito avrebbe contribuito alla narrazione. Ad esempio, per Johnny, Big Daddy e la banda dei gorilla, abbiamo scelto una base di chitarra rock molto sostenuta; Buster invece ha questo tema un po' folle che spazia tra il jazz e le big-band; mentre per Meena abbiamo pensato ad una melodia di archi ed arpa.

Le canzoni del film

1. "Faith"- Stevie Wonder featuring Ariana Grande

2. "Gimme Some Lovin'" - The Spencer Davis Group

3. "The Way I Feel Inside" - Taron Egerton

4. "Let's Face the Music and Dance" - Seth MacFarlane

5. "I Don't Wanna" - Scarlett Johansson & Beck Bennett

6. "Venus" - Reese Witherspoon & Nick Kroll

7. "Auditions" - Sing Cast

8. "Bamboléo" - Gipsy Kings

9. "Hallelujah" - Tori Kelly

10. "Under Pressure" - Queen featuring David Bowie

11. "Shake It Off" - Nick Kroll & Reese Witherspoon

12. "I'm Still Standing" Elton John (music), Bernie Taupin (lyrics) Taron Egerton 3:07

13. "Set It All Free" Dave Bassett Scarlett Johansson 3:34

14. "My Way" Paul Anka, Claude François, Jacques Revaux, Gilles Thibault Seth MacFarlane 4:16

15. "Don't You Worry 'bout a Thing" Stevie Wonder Tori Kelly 4:01

16. "Golden Slumbers / Carry That Weight" Lennon–McCartney Jennifer Hudson 3:40

Per ascoltare altri brani della compilation clicca QUI.

Le musiche originali del film

1 The Moon Theatre / Golden Slumbers

2 Gang Getaway

3 The Winds of Change

4 Let's Go to Work

5 The Selection

6 Dream Big Dreams

7 Planning the Heist

8 Rosita's Invention

9 Buster's Pep Talk

10 Talk to Me, Crawley

11 Meena

12 Rosita Returns Home

13 All Creatures Great and Small

14 Johnny Gets the Call

15 Stuck in Traffic

16 Prison Visit

17 None Other Than Miss Nana Noodleman

18 Who Is This 'Moon'?

19 The Poolhouse

20 Good Luck Everyone

21 Big Daddy Escapes

22 Out to Lunch (End Titles)

23 Visiting Nana (Eddie's Tune)