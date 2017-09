Kingsman - l'action figure di Harry Hart / Colin Firth

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

L'Harry Hart di Colin Firth ritratto in un'action-doll prodotta dalla Pop Toys e ispirata al film "Kingsman: Secret Service".

Kingsman - Il cerchio d'oro debutta oggi nei cinema italiani e i trailer e poster sinora rilasciati hanno mostrato il ritorno a sorpresa di Colin Firth e del suo agente Harry Hart, nome in codice "Galahad", dato per morto al termine di Kingsman: Secret Service.

Kingsman - Il cerchio d'oro: Recensione in Anteprima A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce.

In Kingsman: Secret Service, l'agente segreto britannico Harry Hart durante una missione in Medio Oriente assiste impotente alla morte del collega Lee Unwin. Tornato in Inghilterra finisce per reclutare e addestrare il figlio di Lee, il giovane e vivace Gary "Eggsy" Unwin interpretato da Taron Egerton, che diventerà il suo naturale successore e che ritroveremo in Kingsman 2 a proteggere il mondo da una cattivissima Julianne Moore supportato dagli Statesman, i cugini americani dei Kingsman.

Oggi per il nostro spazio dedicato alle action figures vi proponiamo una nuova figure realizzata dall'azienda Pop Toys che ha prodotto un'action-doll "custom" ispirata proprio al film Kingsman: The Secret Service di Matthew Vaughn.

Per quanto riguarda l'abito in tessuto della figure Pop Toys è nota proprio per l'eccellente lavoro sartoriale, a questa cura nell'abbigliamento si aggiunge la scultura della testa di ottima fattura e una serie di accessori per riprodurre le scene più famose del film.

La figure alta circa 30cm include occhiali da vista neri, 3 paia di mani intercambiabili, un elegantissimo completo grigio in puro stile "british", un orologio e per la parte "letale" vengono forniti una pistola, un pugnale (materiale in lega) e un ombrello che Hart utilizza come una vera e propria arma in una delle scene più popolari del film (vedi video allegato all'articolo).

Trovate l'action doll di Colin Firth disponible su eBay e in alternativa QUI.