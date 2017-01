La La Land: la colonna sonora del musical di Damien Chazelle

Di Pietro Ferraro lunedì 9 gennaio 2017

"La La Land" debutta nei cinema italiani il 26 gennaio e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale dell'acclamato e pluripremiato musical di Damian Chazelle.

Dopo il trionfo ai Golden Globes 2017 con la vittoria in ben 7 categorie, tra cui Miglior film commedia o musicale, il prossimo 26 gennaio approda nei cinema italiani l'acclamato musical La La Land diretto da Damien Chazelle (Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone.

Venezia 2016, La La Land: Recensione in Anteprima Venezia 73 apre le danze con un'abbagliante omaggio al musical americano degli anni '50 riletto in chiave moderna.

Due dei Golden Globes vinti hanno incluso le categorie Migliore colonna sonora (Justin Hurwitz) e Migliore canzone originale ("City of Stars").

Justin Hurwitz, compagno di Damien Chazelle all'Università di Harvard, torna a collaborare con il regista dopo aver musicato Whiplash e Guy and Madeline on a

Park Bench. Nel team di collaboratori di Chazelle anche i parolieri di Broadway candidati ai Tony e agli Emmy Benj Pasek e Justin Paul, gli eredi del XXI secolo di Rogers e Hammerstein.

Hurwitz dice che lui e Chazelle hanno cercato di imprimere un linguaggio contemporaneo, a livello musicale, visivo ed emotivo, a un genere che corre il rischio della nostalgia.

L’idea di realizzare non un semplice musical, ma un musical che parlasse della realtà dell’amore e dei sogni nella L.A. di oggi, ha dato entusiasmo ed energia a me e a Damien. E poi ci piaceva molto l’idea di inserire il senso della vita di oggi in quel mondo.

Hurwitz era eccitato nel vedere Chazelle creare Sebastian (Ryan Gosling) e Mia (Emma Stone), due sognatori moderni, che rispecchiano le loro reali passioni: musica e cinema. Per Hurwitz, il brivido tra Sebastian e Mia, che li attira uno all’altra ma che nel contempo li separa perché ognuno ha i propri obiettivi artistici,è la forza motrice di ogni elemento creativo, compresa la sua colonna sonora.

È un film molto romantico, ma c’è anche un senso di malinconia. C’è l’emozione dell’innamoramento e c’è il dolore della separazione, che devono emergere nel loro intreccio.

La sinergia creativa tra Chazelle e Hurwitz è stata molto produttiva come spiega il regista.

Justin è stato al mio fianco in ogni fase del processo. Prima che scrivessi qualche dialogo, quando stavamo ancora elaborando la storia, Justin stava già lavorando al tema musicale. Anche durante il montaggio, io lavoravo in una stanza e lui in quella dall’altro lato del corridoio.

TRACK LISTINGS

1. “Another Day Of Sun” (La La Land Cast)

2. “Someone In The Crowd” (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe)

3. “Mia & Sebastian’s Theme” (Justin Hurwitz)

4. “A Lovely Night” (Ryan Gosling, Emma Stone)

5. “Herman’s Habit” (Justin Hurwitz)

6. “City of Stars” (Ryan Gosling)

7. “Planetarium” (Justin Hurwitz)

8. “Summer Montage / Madeline” (Justin Hurwitz)

9. “City of Stars” (Ryan Gosling, Emma Stone)

10. “Start A Fire” (John Legend)

11. “Engagement Party” (Justin Hurwitz)

12. “Audition (The Fools Who Dream)” (Emma Stone)

13. “Epilogue” (Justin Hurwitz)

14. “The End” (Justin Hurtwitz)

15. “City of Stars (Humming)” (Justin Hurwitz featuring Emma Stone)

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.