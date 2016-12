Oscar 2017 Miglior Attore: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini martedì 27 dicembre 2016

Casey Affleck è uno dei favoriti, per la sua interpretazione in "Manchester by the Sea"

E dopo le previsioni Oscar 2017 per la categoria Miglior Attrice, oggi leggiamo insieme cosa pensa il sito Indiewire per il Miglior attore. Casey Affleck, fratello minore di Ben, ha ottime possibilità di essere candidato per Manchester by the Sea ma dovrà affrontare Denzel Washington in Barriere (Fences). Attenzione però a Andrew Garfield per Hacksaw Ridge di Mel Gibson e a Ryan Gosling per La La Land. Un caso a parte è Tom Hanks, bravissimo in Sully, ma snobbato ai Golden Globes e ai SAG: riuscirà ad entrare nella cinquina degli Oscar 2017? Lo sapremo il 24 gennaio 2017, giorno dell'annuncio delle nomination. Ma vediamo nel dettaglio le scelte di Indiewire:

Frontrunners:

- Casey Affleck (Manchester by the Sea)

- Joel Edgerton (Loving)

- Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

- Ryan Gosling (La La Land)

- Denzel Washington (Barriere - Fences)

Contenders:

- Tom Hanks (Sully)

- Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Fonte: IMDB