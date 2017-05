Insospettabili sospetti: nuova clip in italiano, foto e curiosità sul film

Insospettabili sospetti: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Zach Braff nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

La commedia Insospettabili sospetti ha debuttato nei cinema italiani e Warner Bros. ha reso disponibile una clip con una scena in italiano del film, che vi proponiamo insieme ad alcune curiosità su questo remake diretto da Zach Braff (Il Dr. John ‘J.D.’ Dorian della serie tv “Scrubs”) basato sul film Vivere alla grande del 1979 di Martin Brest.

Insospettabili Sospetti: Recensione in Anteprima Alan Arkin, Morgan Freeman e Michael Caine rapinatori di banche over 70 in Insospettabili Sospetti, dal 4 maggio al cinema.

A questo proposito, il produttore Donald De Line evidenzia che l'originale di Martin Brest è stato il punto di partenza per quella che viene definita più una versione moderna che un remake vero e proprio.

Questo non è un remake, ma una versione moderna della storia precedente, la cui premessa però sopravvive alla prova del tempo. Il sistema spesso non funziona, sia che si tratti di pensioni, che di assicurazioni, che di banche. Mio padre è stato con una società per anni e si è ritirato con una pensione che è stata ridotta della metà quando la società è stata venduta. Questo tipo di cose accade ogni giorno.

Questa è la sesta volta che Morgan Freeman e Sir Michael Caine lavorano insieme.



Il cast del film include tre vincitori dell'Oscar: Morgan Freeman, Alan Arkin e Sir Michael Caine; e due candidati all'Oscar: Matt Dillon e Ann-Margret.



Il film che ognuno sta guardando la sera prima del colpo è "Quel pomeriggio di un giorno da cani" che raccontava la storia vera di una fallita rapina in banca.



Morgan Freeman e Alan Arkin non avevano mai lavorato insieme prima di questo film. Tuttavia un attore ha sostituito l'altro in Il falò delle vanità (1990). Arkin era la scelta originale e aveva firmato per il personaggio del giudice quando quel ruolo doveva essere interpretato da un attore ebreo, ma durante la produzione, il regista ha cambiato idea e ha optato per un attore afroamericano e Freeman ha ottenuto il ruolo.



Questa è la seconda volta che Sir Michael Caine e Alan Arkin lavorano insieme, la prima è stata in Sette volte donna (1967).



Sir Michael Caine e Morgan Freeman avevano precedentemente lavorato insieme nella trilogia Il cavaliere oscuro e e nel thriller Now You See Me.



Quando Michael Caine e Morgan Freeman stanno andando a trovare l'ex suocero di Caine, passano davanti ad un edificio denominato "Alfies". Michael Caine è stato protagonista e nominato per un Oscar per il film Alfie (1966)



Il "Clinton Diner" a Maspeth Queens (NY) dove Willie, Joe e Albert si incontrano per pranzo è lo stesso ristorante del film Quei bravi ragazzi, dove nel film Jimmy Conway (Robert De Niro) incontrava Henry Hill (Ray Liotta).



Quando i tre uomini rapinano la banca, sono mascherati come alcuni degli attori del "Rat Pack", un gruppo di attori famosi tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop.



Quando si deve scegliere un'auto per la fuga, una Mini Cooper è tra le opzioni. Michael Caine è stato protagonista in Un colpo all'italiana (1969) film dove le vetture utilizzate per la fuga erano Mini Cooper.







Insospettabili sospetti: trailer italiano del remake con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin

Warner Bros. ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Insospettabili sospetti (Going in Style), il nuovo film da regista dell'attore Zach Braff (il dottor John Dorian della serie tv "Scrubs") che per la sua terza prova su grande schermo, dopo La mia vita a Garden State (2004) e Wish I Was Here (2014), ha scelto di realizzare un remake della comedia del 1979 Vivere alla grande diretta da Martin Brest e interpretata da George Burns, Art Carney e Lee Strasberg.

Protagonisti di questo rifacimento tre premi Oscar: Morgan Freeman (“Million Dollar Baby”), Michael Caine (“Le regole della casa del sidro”, “Hannah e le sue sorelle”) e Alan Arkin (“Little Miss Sunshine”).





Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

Il cast del film include anche la vincitrice di due premi Oscar Ann-Margret (“Tommy,” “Conoscenza carnale”) nel ruolo di Annie, commessa di un supermercato che sostiene Al ‘in diversi modi’; Joey King (“Wish I Was Here”) nel ruolo della vivace nipote di Joe, Brooklyn; il candidato Oscar Matt Dillon (“Crash”) nei panni dell’agente FBI Hamer; e Christopher Lloyd (trilogia “Ritorno al futuro”) nel ruolo del coinquilino degli amici, Milton. John Ortiz (“Il lato positivo – Silver Linings Playbook”) interpreta il ruolo di Jesus, un uomo dalle credenziali non proprio limpide, che accetta di insegnare ai tre amici il know-how del mestiere; e Peter Serafinowicz (“Guardiani della galassia”) veste i panni dell’ex-genero di Joe, Murphy, i cui contatti poco puliti potrebbero finalmente rivelarsi utili. Zach Braff (“La mia vita a Garden State”) dirige una sceneggiatura di Theodore Melfi (“St. Vincent”).

Insospettabili sospetti è prodotto da Donald De Line (“The Italian Job”). I produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Samuel J. Brown, Michael Disco, Andrew Haas, Jonathan McCoy, Andrew Haas, Tony Bill, che fu il produttore del film “Vivere alla grande - Going in Style” del 1979 e Bruce Berman.La squadra tecnica è composta dal direttore della fotografia candidato Emmy Rodney Charters (“24”), dalla scenografa Anne Ross (“Lost in Translation”); dal montatore Myron Kerstein (“La mia vita a Garden State” e “Wish I Was Here” entrambi di Zach Braff); dalla costumista Gary Jones (“Capodanno a New York”); e dal compositore Rob Simonsen (“Foxcatcher – Una storia americana”, “Wish I Was Here”).