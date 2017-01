The Current War: prima immagine ufficiale con Benedict Cumberbatch

Di Federico Boni lunedì 23 gennaio 2017

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Weinstein Company ha reso disponibile una prima foto di Benedict Cumberbatch nei panni dell'inventore Thomas Edison nel biopic The Current War. Lo studio non ha ancora annunciato una data di uscita del film le cui riprese hanno preso il via il mese scorso.

Il commento di Harvey Weinstein, co-presidente di The Weinstein Company, in una dichiarazione rilasciata per in occasione del via alle riprese.

La rivalità tra Edison e Westinghouse è il racconto definitivo di una competizione guidata da ingegno e abilità. La loro è stata una battaglia di intelligenza, una gara di creatività e innovazione tecnologica che trova eco negli inventori self-made che dominano settori come la Silicon Valley. Siamo entusiasti di iniziare le riprese e di condividere questa rivalità storica con il pubblico di tutto il mondo.

Ambientato alla fine del 1880, The Current War racconta nel dettaglio la rivalità tra Thomas Edison e George Westinghouse e la gara per creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile. Edison ha sostenuto l'uso di corrente continua per la distribuzione dell'energia elettrica invece di corrente alternata, che era invece sostenuta da Westinghouse Electric e una serie di imprese europee. Il cast del film include il candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch come Thomas Edison al fianco di Michael Shannon come George Westinghouse.

Il cast è completato da Katherine Waterston (Animali fantastici e dove trovarli, Alien: Covenant), Tom Holland (Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming), Matthew Macfadyen (Ripper Street, Anna Karenina), Tuppence Middleton (Guerra e Pace, The Imitation Game) e Nicholas Hoult (X-Men Apocalisse, Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Nikola Tesla.

Alfonso Gomez-Rejon (Quel fantastico peggior anno della mia vita) dirige da una sceneggiatura di Michael Mitnick (The Giver). Nelle prime fasi di sviluppo c'era Ben Stiller candidato alla regia. Producono Basil Iwanyk (Wind River, Hotel Mumbai), Timur Bekmanbetov e Harvey Weinstein con Cumberbatch e Adam Ackland produttori esecutivi.

La Weinstein Company ha annunciato il via alle riprese di The Current War, scritto da Michael Mitnick (The Giver) e diretto dal lanciatissimo Alfonso Gomez-Rejon (Quel fantastico peggior anno della mia vita).

Protagonisti Benedict Cumberbatch, negli abiti di Thomas Edison, e Michael Shannon, in quelli di George Westinghouse, con Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen, Tuppence Middleton e Nicholas Hoult, nei panni di Nikola Tesla, a completare il cast.

Set londinese per la pellicola, ambientata verso la fine del 1880 e incentrata sulla 'guerra' tra Thomas Edison, Tesla e George Westinghouse, protagonisti di una vera e propria gara per creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile. Edison difendeva il sistema di distribuzione a corrente continua (DC) contro la più efficiente corrente alternata (AC) che Tesla aveva brevettato a Graz in Austria. Tesla, che inizialmente aveva lavorato per Edison, si licenziò e dopo varie traversie trovò il sostegno per le proprie idee in George Westinghouse.

Tra i produttori Basil Iwanyk (Wind River, Hotel Mumbai), Timur Bekmanbetov e Harvey Weinstein, con Cumberbatch e Adam Ackland produttori esecutivi. Uscita in sala entro la fine del 2017, ovviamente, in modo da poter correre per gli Oscar del 2018.

Fonte: Comingsoon.net