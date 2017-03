La vendetta di un uomo tranquillo: nuova featurette in italiano e in esclusiva per Cineblog

La vendetta di un uomo tranquillo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico Raúl Arévalo nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Bim Distribuzione ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano e in esclusiva per Cineblog del film La vendetta di un uomo tranquillo, il dramma "Premio Goya" di Raúl Arévalo nei cinema italiani dal prossimo 30 marzo. Nella featurette il regista Raúl Arévalo e il cast parlano del film e forniscono un approfondimento sui personaggi.

Anche se la mia carriera fino ad ora si è con centrata sulla recitazione, il mio sogno è sempre stato quello di dirigere. In tutti questi anni, ogni lavoro da attore mi è servito come una lezione di regia. Con questo film sto finalmente realizzando quel sogno. Raúl Arévalo

La vendetta di un uomo tranquillo è un thriller drammatico mosso da un sentimento primordiale, di pancia. Penso che l’odio, l’amarezza e la rabbia repressa siano argomenti di grande interesse.

Bim Distribuzione ha reso disponibile il trailer italiano di La vendetta di un uomo tranquillo (Tarde para la ira), il film d’esordio di Raúl Arévalo, nelle sale italiane dal prossimo 30 marzo.

Madrid, agosto 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro. In particolar modo, è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, Curro trova una donna confusa e insicura e dovrà affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.

NOTE DI REGIA

Anche se la mia carriera si è concentrata fino a questo momento sulla recitazione, ho sempre sognato di dirigere un film. Negli anni, ogni film a cui ho preso parte è stato come una lezione di regia. Con La vendetta di un uomo tranquillo esaudisco finalmente il mio desiderio. Si tratta di un thriller drammatico che proviene direttamente dalle viscere: l'odio, l'amarezza, la rabbia manifesta e quella repressa, sono temi che mi hanno da sempre interessato e che ho voluto rappresentare con la maggior dose di realismo possibile. Ovviamente li affronto con il mio punto di vista, ruvido come la vita stessa sa essere. E per affrontarli ho avuto bisogno di una trama strutturata, piena di intrighi, tanto reale quanto credibile. Credo che il cinema debba avere un'identità e per tale ragione ho ambientato la vicenda in luoghi a me estremamente familiari, in luoghi in cui sono cresciuto e ho vissuto da bambino: quartieri di periferia, piccoli centri nella Castiglia, bar con pavimenti ricoperti di segatura, alberghi di passaggio... tutti luoghi con un'estetica e un'atmosfera facilmente riconoscibili che rafforzano sia la storia sia i personaggi. Del resto, si deve raccontare quello che si sa e per farlo si deve scavare dentro noi per portare sullo schermo una vicenda universale sulla vendetta e sulla redenzione. [Raúl Arévalo]





La vendetta cambia tutto e tutti, tirando fuori la natura violenta degli esseri umani, trasformando in un furia implacabile anche un uomo mite, rendendo selvaggio e audace l'esordio alla regia di Raúl Arévalo con La vendetta di un uomo tranquillo (Tarde para la ira). Il film vincitore di 4 premi Goya (Miglior film, regista esordiente, sceneggiatura originale e attore non protagonista a Manolo Solo) debutterà nei cinema italiani il 30 marzo 2017.

Mettendo a frutto la sua esperienza di attore, esordito con l'Israel di Azuloscurocasinegro diretto da Daniel Sánchez Arévalo e capace di passare con agilità, dall'atipico assistente di volo per Gli amanti passeggeri (2013) di Pedro Almodovar, al duro detective della omicidi per La Isla Minima (2015) di Alberto Rodriguez, Aréval dirige e interpreta il suo thriller madrileño, sceneggiato insieme a David Pulido, amico e psicologo di professione.

Dopo aver recitato in diverse occasioni al fianco di Antonio de la Torre, Aréval gli affida il ruolo del protagonista, un uomo solitario che vuole rifarsi una vita dopo aver scontato 8 anni di carcere per una rapina che ha pagato da solo, capace di passare dalla malinconica tenerezza alla ferocia implacabile, sprofondando nell'abisso della vendetta con l'uomo interpretato da Luis Callejo.

Il thriller prodotto da La Canica Films e Agosto a Película AIE, con la partecipazione di TVE e Movistar +, in associazione con Film Factory e Palomar, con la collaborazione di ICAA e AUDIOVISUAL SGR, presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 73. Mostra d’arte cinematografica di Venezia ha già strappato standing ovation e 8 minuti di applausi.