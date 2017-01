Vengo...con mamma: trailer italiano della commedia con Amy Schumer e Goldie Hawn

Di Pietro Ferraro giovedì 26 gennaio 2017

Vengo con mamma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Amy Schumer e Goldie Hawn nei cinema italiani dal 1° giugno 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Vengo...con la mamma (Snatched), commedia con protagoniste Amy Schumer e Goldie Hawn.

Il film è diretto da Jonathan Levine (50/50, Warm Bodies) e scritto da Amy Schumer con Katie Dippold e Kim Caramele.

Emily (Amy Schumer) rompe con il suo ragazzo (Randall Park) poco prima di partire per un viaggio in Sudamerica. Sconsolata fa visita a sua madre (Goldie Hawn) e decide di portare lei in viaggio. Le due però verranno rapite e dovranno trovare un modo per uscire vive dalla giungla in cui sono state portate.

Il cast è completato da Christopher Meloni, Ike Barinholtz, Óscar Jaenada e Wanda Sykes.

Goldie Hawn mancava dal grande schermo dal 2002, anno in cui ha recitato in Due amiche esplosive al fianco di Susan Sarandon mentre la Schumer è al suo secondo film da protagonista dopo Un disastro di ragazza.

Veng...con mamma debutta nei cinema italiani il 1° giugno 2017.

Snatched: trailer della commedia con Amy Schumer e Goldie Hawn





20th Century Fox ha reso disponibili due trailer, di cui uno senza censure, di Snatched, la nuova commedia con protagoniste Amy Schumer e Goldie Hawn.

La storia è incentrata sul personaggio di Amy Schumer che litiga con il suo ragazzo (Randall Park) poco prima di partire per un viaggio in Sudamerica. Sconsolata fa visita a sua madre (Goldie Hawn) e decide di portare lei in viaggio. Le due però verranno rapite e dovranno trovare un modo per uscire vive dalla giungla in cui sono state portate.

Il cast di supporto include Ike Barinholtz, Christopher Meloni, Wanda Sykes, Oscar Jaenada e Colin Quinn. Jonathan Levine dirige questa commedia d'azione da una sceneggiatura di Katie Dippold, che recentemente ha scritto il reboot Ghostbusters, la comedy d'azione Corpi da reato - The Heat con Sandra Bullock e Melissa McCarthy ed è stata autrice per la serie tv Parks and Recreation. Jonathan Levine ha recentemente diretto la commedia natalizia The Night Before interpretata da Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt e Anthony Mackie.

Amy Schumer ha debuttato da protagonista sul grande schermo nella comedy Un disastro di ragazza (Trainwreck) di Judd Apatow che l'attrice ha anche scritto. La Schumer ha fatto notizia all'inizio di questo mese quando ha firmato per recitare nel live-action di Barbie prodotto da Sony. La storia è ambientata in una terra perfetta di Barbie in cui una donna comincia a sentirsi inadeguata a tutta quella apparente perfezione. Lei sarà espulsa da questo luogo "ideale" per un viaggio nel mondo reale, dove scoprirà che essere unica è un punto di forza.

Amy Schumer sta inoltre sviluppando un progetto comedy ancora senza titolo che la vedrà protagonista di fianco di Jennifer Lawrence e in cui le due attrici interpreteranno due sorelle. Sia Amy Schumer che Jennifer Lawrence hanno scritto la sceneggiatura, ma non è noto se ci sia già un regista collegato a tale progetto e quando potrebbero iniziare le riprese.

Lo studio ha fissato la data di uscita di Snatched al 12 maggio 2017.

