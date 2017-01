Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: clip in esclusiva "Il giuramento"

Di Cut-tv's martedì 24 gennaio 2017

Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Shinnosuke Yakuwa nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

Uscirà il 26 gennaio il film d'animazione Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone diretto da Shinnosuke Yakuwa. Oggi vi presentiamo in esclusiva una clip dal titolo "Il giuramento" mentre qui sotto trovate il precedente materiale video, compreso il trailer italiano. Ecco la trama ufficiale:

Nobita è stufo di essere sempre sgridato, così decide di scappare di casa. Ben presto si rende conto che trovare un posto dove vivere non è affatto facile: tutti i terreni sono già di proprietà di privati o dello stato. Quando sta per arrendersi si uniscono alla fuga Gian, Suneo, Shizuka e Doraemon. Per trovare un angolo di pace, viaggiano indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un Era in cui il Giappone non era ancora abitato. Finiscono però per incontrare Kururu, un ragazzo di epoca primitiva. Per aiutarlo a riunirsi con la sua tribù, Doraemon e gli altri dovranno combattere Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano di un’altra tribù che ha catturato i compagni di Kukuru, costringendoli a lavorare come schiavi.



Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: due nuove clip in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Doraemon torna al cinema il prossimo 26 gennaio con Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone, un nuovo lungometraggio che dispone di tutto il fascino dell'animazione tradizionale.

Lucky Red ha reso disponibili due nuove clip in italiano con scene tratte dal film diretto da Shinnosuke Yakuwa, già regista di "Le avventure di Nobita e dei cinque esploratori".

Nobita è stufo di essere sempre sgridato, così decide di scappare di casa. Ben presto si rende conto che trovare un posto dove vivere non è affatto facile: tutti i terreni sono già di proprietà di privati o dello stato. Quando sta per arrendersi si uniscono alla fuga Gian, Suneo, Shizuka e Doraemon. Per trovare un angolo di pace, viaggiano indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un Era in cui il Giappone non era ancora abitato. Finiscono però per incontrare Kururu, un ragazzo di epoca primitiva. Per aiutarlo a riunirsi con la sua tribù, Doraemon e gli altri dovranno combattere Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano di un’altra tribù che ha catturato i compagni di Kukuru, costringendoli a lavorare come schiavi.

Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: prima clip in italiano



Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile una prima clip in italiano di Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone, lungometraggio d'animazione di Shinnosuke Yakuwa in arrivo nei cinema italiani il 26 gennaio.

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato.

Nobita e la nascita del Giappone è il trentaseiesimo film d'animazione tratto dalla serie Doraemon nonchè remake del film omonimo del 1989.

Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: trailer italiano, foto e locandina

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibili trailer italiano, foto e locandina ufficiale di Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone, lungometraggio d'animazione di Shinnosuke Yakuwa in arrivo nei cinema italiani il 26 gennaio.

Nobita e la nascita del Giappone è il trentaseiesimo film d'animazione tratto dalla serie Doraemon di Fujiko Fujio, remake del film omonimo del 1989. Il regista Yakuwa ha diretto in precedenza "Le avventure di Nobita e dei cinque esploratori".

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.





Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: trailer della nuova avventura preistorica

Il micione blu torna nei cinema italiani con nuove avventure preistoriche da gennaio 2017

«L'amicizia può attraversare lo spazio-tempo» (Tagline giapponese del film)

Il micione blu che arriva dallo spazio con il manga disegnato da Fujiko F. Fujio, continua ad attraversare il tempo, lo spazio e lo schermo con le sue rocambolesche avventure, tornando indietro nel tempo, fino alla preistoria, con Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone (ドラえもん のび太の日本誕生/Doraemon - Nobita no Nihon tanjou/Nobita and the Birth of Japan), scritto e diretto da Shinnosuke Yakuwa, regista e assistente regista nel 2005 per le serie televisive di Doraemon e già al lavoro su altri titoli della serie.

Dopo Doraemon Il film - Le Avventure di Nobita e dei Cinque Esploratori e Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio, i beniamini di grandi e bambini di diverse generazioni, tornano nei nostri cinema con la 36esima avventura cinematografica della serie, remake del decimo film omonimo, diretto da Tsutomu Shibayama e uscito in patria nel 1989, strappando 4.2 milioni di biglietti al cinema.

Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone, poster

La storia è ambientata nel Giappone di 70.000 anni fa, un lontano passato in cui finiscono per perdersi Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian e Suneo, quando decidono di fuggire dalle loro case, scontenti del mondo odierno.

Durante la visita al Giappone preistorico, i nostri eroi finiscono per incontrare Kururu, un ragazzo rimasto solo dopo che lo sciamano di una tribù rivale ha rapito i suoi genitori e tutti gli abitanti della sua tribù per renderli schiavi.

Per aiutarlo a riunirsi con la sua tribù, Doraemon e gli altri dovranno combattere un terribile e infido stregone-sciamano e ne passeranno di tutti i colori prima di far ritorno nel loro tempo.

Il film di animazione, distribuito in 374 sale giapponesi da Toho il 5 marzo 2016, si è posizionato al primo posto al box office giapponese e il 3 marzo 2016 è stato messo in vendita anche l'omonimo videogioco per Nintendo 3DS.

Dopo essere stato distribuito in diversi paesi asiatici, Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone arriva anche nelle sale italiane con Lucky Red, a partire dal 19 gennaio 2017.