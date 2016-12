Box Office Italia 22 dicembre, Oceania insegue Rogue One

Di Federico Boni venerdì 23 dicembre 2016

Rogue One in testa al box office italiano, in attesa di Oceania.

Primo ma con il fiato sul collo della concorrenza. Rogue One ancora davanti a tutti nella giornata di ieri con altri 269.493 euro in tasca, ma tallonato da Oceania. Disney insegue Disney, in sostanza, con il cartoon esordiente a quota 214.188 euro. Nel weekend è facile immaginare il sorpasso. Medaglia di bronzo con 111.453 euro per Miss Peregrine, seguito dagli 80.923 euro di Poveri ma Ricchi e dai 65.398 euro di Natale a Londra.

Sesta posizione con 49.445 euro per Fuga da Reuma Park, seguito dai 39.888 euro di Lion e dai 39.351 euro di Florence. Chiusura di chart con i 26.064 euro di Sully e i 1.013 euro di Non c'è più religione.





Box Office 22 dicembre

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 269.493 39.019 spettatori



OCEANIA (MOANA) € 214.188 34.262 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 111.453 17.673 spettatori



POVERI MA RICCHI € 80.923 13.408 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 65.398 11.194 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 49.445 7.785 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 39.888 6.457 spettatori



FLORENCE € 39.351 6.734 spettatori



SULLY € 26.064 4.463 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 21.013 3.786 spettatori





Box Office Italia 20 dicembre sempre primo Rogue One

Chiusura di chart con i 25.809 euro di Non c'è più religione, i 15.324 euro di Bolshoi Ballet, i 13.451 euro di Captain Fantastic e i 13.319 euro di Babbo Bastardo 2.



Box Office 19 dicembre

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY - 3D € 291.228 - 43.855 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 102.067 - 17.560 spettatori



POVERI MA RICCHI € 85.101 - 15.219 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 54.429 - 9.972 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 50.352 - 8.581 spettatori



SULLY € 45.249 - 8.379 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 25.809 - 4.875 spettatori



BOLSHOI BALLET STAGIONE 2016-2017 € 15.324 - 1.362 spettatori



CAPTAIN FANTASTIC € 13.451 - 2.284 spettatori



BABBO BASTARDO 2 € 13.319 - 3.244 spettatori







Box Office Italia 19 dicembre sempre primo Rogue One

Primo era e primo è rimasto. Rogue One davanti a tutti anche nella giornata di ieri con altri 277.871 euro in tasca, seguito dagli 88.838 euro di Miss Peregrine e dai 75.894 euro di Poveri ma Ricchi. 4° piazza con 47.637 euro per Fuga da Reuma Park, seguito dai 47.294 euro di Natale a Londra e dai 38.558 euro di Sully.

Chiusura di chart con i 19.731 euro di Non c'è più religione, i 15.191 euro di Babbo Bastardo 2, i 10.268 euro di Animali fantastici e dove trovarli e gli 8.981 euro di Captain Fantastic.



Box Office 19 dicembre

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 277.871 - 41.368 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 88.838 - 14.894 spettatori



POVERI MA RICCHI € 75.894 - 12.980 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 47.637 - 8.144 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 47.294 - 8.525 spettatori



SULLY € 38.558 - 6.679 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 19.731 - 3.640 spettatori



BABBO BASTARDO 2 € 15.191 - 4.349 spettatori



ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI € 10.268 2.005 spettatori



CAPTAIN FANTASTIC € 8.981 - 1.626 spettatori



Box Office Italia 3 milioni all'esordio per Rogue One - male i cinepanettoni

A vincere la sfida tra i tre 'cinepanettoni' sbarcati in sala contemporaneamente Poveri ma Ricchi. 923.625 euro in 4 giorni e 136.040 spettatori paganti per la pellicola di Fausto Brizzi, uscito in 390 sale, con Natale a Londra incapace di andare oltre i 720.222 euro. 418 copie per il titolo Filmauro e 109.252 spettatori. Peggio di tutti sono andati Aldo, Giovanni e Giacomo con Fuga da Reuma Park, uscito in 334 copie eppure fermatosi ai 640.547 euro, con 93.081 ticket staccati. Si tratta del loro peggior esordio di sempre. Il ricco, il povero e il maggiordomo, uscito nel 2014, esordì con 2.304.000 euro. Stessa sorte per DeLaurentiis e Volfango De Biasi, lo scorso anni partiti con 1.219.000 euro in tasca grazie a Natale col boss e nel 2014 con 791.000 euro grazie a Un Natale stupefacente. Considerando i poco meno di 3 milioni incassati da Non c'è più religione e da Un natale al Sud, è evidente che la schizofrenica decisione di distribuire 5 commedie 'natalizie' in 20 giorni appena abbia nociuto più o meno tutti. Era facile prevedere un cannibalismo cinepanettonesco, e così è stato. Chi invece continua ad incassare è Sully di Clint Eastwood, arrivato ai 5.715.331 euro e ai 956.556 spettatori paganti, con Animali Fantastici e dove Trovarli a quota 14.719.983 euro, Captain Fantastic a quota 589.595 euro e Una vita da gatto vicino al milione.

Fine settimana affollato anche il prossimo grazie alle uscite di Florence, Lion - La strada verso casa, Il medico di campagna, Paterson di Jim Jarmusch, Le stagioni di Louise e Oceania. Sarà staffetta Disney in testa alla classifica?