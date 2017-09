Peter Rabbit: primo trailer e poster del film live-action / CG di "Peter Coniglio"

Peter Rabbit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action / CG di Will Gluck nei cinema dal 9 febbraio 2018.

Sony Pictures Animation sta per portare l'amato Peter Coniglio ad una nuova generazione. E' disponibile un primo trailer di Peter Rabbit pellicola per famiglie realizzata con un mix di CG e live-action.

In Peter Rabbit, l'eroe malizioso e avventuroso che ha affascinato generazioni di lettori, ora assume il ruolo di protagonista della propria irriverente commedia contemporanea. Nel film la faida di Peter con il signor McGregor (Domhnall Gleeson) si espande ad altezze più elevate che mai, in quanto i due si ritrovano a rivaleggiare per le attenzioni della bella e cordiale amante degli animali che vive alla porta accanto (Rose Byrne). Il film è diretto da Will Gluck (Easy A, Friends With Benefits) da una sceneggiatura di Rob Lieber (Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare).

Oltre a Rose Byrne e Domhnall Gleeson come personaggi umani, il film presenta anche un cast di voci guidato da James Corden come voce di Peter, con Margot Robbie, Elizabeth Debicki e Daisy Ridley nei panni rispettivamente di Flopsy, Mopsy e Cottontail. Peter Rabbit debutta nei cinema il 9 febbraio 2018, il che significa che il film arriverà in concomitanza con il 125° anniversario dell'amata creazione di Beatrix Potter. Peter Rabbit è apparso per la prima volta in una lettera che l'autrice ha inviato al figlio di 5 anni di un amico nel 1893.

All'inizio di quest'anno Columbia Pictures ha collaborato con Frederick Warne & Co. per realizzare Peter Rabbit, un nuovo lungometraggio cinematografico che miscela live-action e CG, nello stile di Paddington, basato sull'amata serie di libri scritti e illustrati da Beatrix Potter, il cui 150° anniversario si celebra quest'anno. Oggi possiamo mostrarvi una prima immagine ufficiale del personaggio protagonista ritratto in un'illustrazione ufficiale.

L'immagine è stata condivisa su Twitter dal giornalista cinematografico Brendon Connelly che ha ha riferito che questa immagine fa parte di un volantino promozionale del film.

Per quanto riguarda il cast vocale James Corden interpreterà Peter Coniglio e Rose Byrne sarà la protagonista femminile e personaggio live-action Bea. Altri interpreti confermati sono la Daisy Ridley di Star Wars 7 e l'australiana Elizabeth Debicki (Everest, Macbeth) che vedemo in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Il film sarà diretto da Will Gluck con l'animazione curata dallo studio australiano di effetti visivi Animal Logic che ha precedentemente creato l'animazione per il blockbuster The Lego Movie. La sceneggiatura è di Rob Lieber con una riscrittura di Gluck.

Con questo film, Columbia e Frederick Warne porteranno l'amato personaggio di Peter Coniglio di Beatrix Potter ad un nuovo pubblico di famiglie. Frederick Warne è stato editore di Beatrix Potter fin dalla pubblicazione di "La storia di Peter Coniglio" nel 1902 e detiene i diritti su Peter Coniglio e il marchio Beatrix Potter.

La produzione di Peter Rabbit inzierà a gennaio 2017 ed è previsto in uscita in tutto il mondo a marzo 2018. Nel corso della produzione si prevede che sarà coinvolta una troupe di oltre 600 unità tra artigiani specializzati, esperti di effetti visivi e personale di supporto.

