GODZIL-LAND: La mostra a Padova dal Mondo Perduto a Jurassic Park

Di Carla Cigognini giovedì 22 dicembre 2016

La mostra è aperta fino al 26 febbraio 2017

Un mondo perduto (1925) Godzilla (1998) Gertie the Dinosaur (1914) Godzilla (2014) Godzilla (1954) Godzilla (1998) Jurassic Park III (2001) Jurassic Park (1993) Il mondo perduto - Jurassic Park (1997)

"Da bambino sognavo di diventare l'uomo dentro Godzilla". Tim Burton

Chi non ama Godzilla e i feroci dinosauri? Tutti. Bambini compresi. E' stata inaugurata il 17 dicembre scorso la mostra Godzil-Land. Un viaggio fantastico dal Mondo Perduto a Jurassic Park dedicata al mondo dei dinosauri. Ovviamente non poteva mancare una parte focalizzata sul cinema. Le diverse sezioni dell'esposizione raccolgono materiali provenienti da collezioni private e da musei, e ricostruiscono la presenza dei dinosauri nell'immaginario del nostro tempo.

- Sezione 1: Dinomovies. I dinosauri al cinema

I Dinosauri visti attraverso la lente del cinema, con una rassegna di manifesti, fotografie, proiezioni e giocattoli. Si parte da "Gertie the Dinosaur" di Winsor McCay del 1914, passando da "Un mondo perduto" del 1925 fino al "Jurassic Park" del 1993.

- Sezione 2: Dinomovies. Godzilla

Una sezione dedicata al più famoso mostro della storia del cinema giapponese. Creato dalla Toho nel 1954, Gojira incarna la paura delle mutazioni genetiche a causa delle bombe atomiche.



- Sezione 3: DinoTV. I dinosauri in televisione

La sezione presenta il tema in due sottosezioni: telefilm e serial animate.

- Sezione 4: DinoBooks. I dinosauri nella letteratura e illustrazione

Questa parte racconta alcuni titoli della letteratura di fantascienza e fantasy, utilizzando come opera di partenza "Viaggio al centro della Terra", pubblicato da Jules Verne nel 1864.



- Sezione 5: DinoComics. I dinosauri nei fumetti

La sezione analizza alcune tra le più famose apparizioni di dinosauri nei fumetti, nella Marvel e nella DC e anche nei manga.



- Sezione 6: DinoMusic. I dinosauri nella musica

I dinosauri sono stati utilizzati anche nel mondo della musica: da nomi di band a titoli di canzoni.



- Sezione 7: DinoGames. I dinosauri nei videogames

Anche i videogiochi hanno usato i dinosauri per testare le abilità ed i riflessi dei giocatori.



- Sezione 8: Dinomythology. I dinosauri nelle leggende

I dinosauri raccontati attraverso le leggende e nel folklore: dal mostro di Loch Ness fino ad altri misteri in cui la scienza non sa darsi spiegazioni.



Informazioni



GODZIL-LAND. Un viaggio fantastico dal Mondo Perduto a Jurassic Park

a Padova, Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

17 dicembre 2016 - 26 febbraio 2017

Orari: lunedì-venerdì 10 -19, sabato e domenica 9.30-19.30, chiuso 25 dicembre, aperto 26 dicembre e 1 gennaio

www.godzilland.it