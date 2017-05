Emoji: trailer italiano e nuove locandine della commedia d'animazione Sony

Di Pietro Ferraro martedì 16 maggio 2017

Emoji: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Sony nei cinema italiani dal 28 settembre 2017.

Sony Pictures ha reso disponibili un trailer italiano e nuove locandine di Emoji - Accendi le tue emozioni, il film d'animazione nei cinema italiani dal 28 settembre che svela per la prima volta il mondo segreto celato all’interno dei nostri telefoni cellulari.





Nascosta tra le app troviamo Messaggiopoli, una vivace città dove vivono tutte le nostre emoji preferite, in attesa di essere scelte da Alex, propiretario del telefono. In questo mondo, ogni emoji ha una sola espressione facciale, tranne Gene, un’esuberante emoji che, nato senza filtri, riesce a fare più espressioni. Deciso a diventare “normale” come tutte le altre emoji, Gene chiede aiuto al suo migliore amico Gimme 5 e alla famosa hacker Rebel. Tutti insieme si imbarcano in un’epica “app-ventura” all’interno del telefono, ognuno in modo simpatico e scatenato, per trovare il codice che riuscirà ad aiutare Gene nel suo scopo. Quando un grande pericolo minaccia il telefono, il destino di tutte le emoji dipenderà da questi tre improbabili amici, che dovranno salvare il loro mondo prima di venire definitivamente cancellati.





The Emoji Movie: primo trailer e locandine della commedia d'animazione Sony

Sony Pictures Animation ha lanciato un primo trailer, progettato appositamente per gli utenti mobili, della commedia d'animazione The Emoji Movie, un'avventura in animazione digitale che svela il mondo segreto mai visto prima all'interno del vostro smartphone.

Il teaser trailer presenta la performance vocale di Steven Wright, che si unisce al cast come Mel Meh, il padre del personaggio di T. J. Miller, Gene. The Emoji Movie uscirà nei cinema americani il 4 agosto 2017.

Nel film, Gene, un emoji nato con molteplici espressioni, si allea con il suo migliore amico Hi-5 e il famigerato decrittatore Jailbreak in un'avventura epica attraverso le applicazioni sul telefono di un adolescente. Apps presenti nel film includono Candy Crush Saga, Dropbox, Instagram, Just Dance, Spotify, Twitter e YouTube. Nel film ci sono anche applicazioni popolari come Crackle, Facebook, Shazam, Snapchat e Twitch.

Alcune applicazioni sono presentate come mondi autonomi che prendono vita in modi sorprendenti. Ad esempio nell'applicazione musicale in streaming Spotify i personaggi viaggiano attraverso flussi di musica. In Candy Crush Saga i nostri eroi sono intrappolati all'interno del tabellone di gioco e devono cimentarsi attraverso i vari livelli al fine di sopravvivere.

Il regista Tony Leondis parla dei personaggi del film.

Tutti dal bambino in età prescolare alla nonna inviano emoji ogni giorno per condividere amore, frustrazione, felicità...Tutti noi abbiamo un collegamento immediato con queste icone che inviamo come mezzi per esprimere noi stessi e ha aperto la strada per una storia molto ricca di personaggi con cui spettatori di ogni età e provenienza saranno in grado di relazionarsi.

Kristine Belson, presidente di Sony Pictures Animation, parla della scelta delle varie app.

Sapevamo fin dall'inizio che volevamo applicazioni attuali nel film, per essere legati alla realtà e alzare la posta in gioco per i nostri personaggi. Il fatto che ogni applicazione a cui ci siamo avvicinati ha detto subito sì è stata una testimonianza incredibile di quanto coinvolgente e rilevante sia questo film.





The Emoji Movie sblocca il mondo segreto mai visto prima all'interno del vostro smartphone. Nascosto all'interno della app di messaggistica c'è Textopolis, una vivace città dove tutti i vostri emoji preferiti vivono, con la speranza di essere selezionati dall'utente del telefono. In questo mondo, ogni emoji ha una sola espressione facciale, fatta eccezione per Gene (T.J. Miller), un emoji esuberante che è nato senza filtro ed è pieno di espressioni multiple. Determinato a diventare "normale" come gli altri emoji, Gene chiede l'aiuto del suo migliore amico Hi-5 (James Corden) e del famigerato decrittatore di codici emoji Jailbreak (Ilana Glazer). Insieme s'imbarcano in un'epica "app-ventura" attraverso le applicazioni sul telefono, ciascuno con il proprio mondo scatenato e divertente, per trovare il codice che riparerà Gene. Ma quando un pericolo maggiore minaccia il telefono, il destino di tutti gli emoji dipende da questi tre amici improbabili che devono salvare il mondo prima di essere eliminati per sempre.

Fonte: Collider