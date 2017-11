L'isola dei cani: trailer italiano del film d'animazione di Wes Anderson

Di Antonio Maria Abate mercoledì 8 novembre 2017

Isle of Dogs: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Wes Anderson nei cinema americani dal 23 marzo 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

20th Century Fox ha reso disponibile il trailer italiano de L'isola dei cani, il nuovo film d'animazione in stop-motion del regista Wes Anderson (Fantastic Mr. Fox).

Ambientato in un Giappone distopico il film racconta la storia di Atari Kobayashi, un dodicenne che dopo l'applicazione di un decreto esecutivo, a seguito di un'emergenza sanitaria tutti i cani di Megasaki City vengono esiliati in un enorme discarica chiamata "Trash Island", attraversa da solo il fiume a bordo del suo velivolo per ritrovare il suo cane Spot. Una volta approdato sull'isola Atari fa amicizia con un branco di randagi e con il loro aiuto intraprende un viaggio epico che deciderà il destino e il futuro dell'intera Prefettura.

Isle of Dogs: trailer e locandine del film d'animazione di Wes Anderson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un primo trailer e tre locandine di Isle of Dogs, il nuovo lungometraggio d'animazione del regista Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) alla sua seconda pellicola in stop-motion dopo il film candidato all'oscar Fantastic Mr. Fox.

Il cast di voci include Bill Murray, Jeff Goldblum, Edward Norton, Bob Balaban, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Murray Abraham, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Frances McDormand, Liev Schreiber, Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Yoko Ono e Courtney B Vance.

Isle of Dogs: Wes Anderson annuncia l'inizio delle riprese del suo prossimo film

Articolo pubblicato il 21 dicembre 2016

Wes Anderson si schiera dalla parte della pellicola ed approfitta dell'annuncio del suo prossimo film per promuovere un'iniziativa a favore della Film Foundation di Scorsese

Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Courtney B. Vance, Yoko Ono, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Frances McDormand, Bob Balaban, Greta Gerwig e Live Schreiber. Si tratta del notevole cast di Isle of Dogs, nono lungometraggio di Wes Anderson, che così lo annuncia insieme a Edward Norton.

Si tratta di un film d'animazione, il secondo dopo Fantastic Mr. Fox, e le riprese sono già cominciate in Inghilterra. Il video in questione però non serve soltanto a confermare l'inizio dei lavori, bensì per mettere al corrente dell'iniziativa promossa insieme al sito CrowdRise: partecipando infatti con una quota minima di 10 dollari (con cinquantamila volate a Londra per prestare la voce ad uno dei personaggi del film) si avrà infatti diritto a partecipare al sorteggio dal quale usciranno cinquanta vincitori a cui verrà recapitata la versione DVD in edizione Criterion firmata a Anderson, più altri venticinque che, in aggiunta al DVD, si beccheranno pure il libro The Wes Anderson Collection. I soldi incassati in questo modo andranno alla Film Foundation di Martin Scorsese, che si occupa della preservazione e restaurazione di vecchi film.

Chiaramente non si sa ancora nulla in merito alla data d'uscita, anche se il bando che appare sul sito di crowdfunding di cui sopra ha scadenza tra quaranta giorni. D'altra parte Anderson, pubblicità e cortometraggi a parte, è fermo da Grand Budapest Hotel, il suo film di maggior successo al botteghino con 175 milioni di dollari. Spoiler: uno dei personaggi di Isle of Dogs compare già in questo video.