Trailer mashup con i film più memorabili del 2016

Di Pietro Ferraro giovedì 22 dicembre 2016

Un video celebra in meno di quattro minuti i film più memorabili del 2016.

Natale e Capodanno sono proprio dietro l'angolo e quindi l'occasione è propizia per dare uno sguardo all'anno che stiamo salutando. Il 2016 è stato un anno di lutto con icone che ci hanno lasciato come Prince, David Bowie, Muhammad Ali, Gene Wilder e innumerevoli altri, ma anche un anno di grande cinema con il ritorno di una serie di personaggi iconici e altri che hanno fatto il loro debutto e a rissumere tutto ciò andiamo a proporvi alcuni dei punti salienti cinematografici di quest'anno.

Il video di montaggio realizzato da We Got This Covered raccoglie i film più attesi, chiacchierati e amati dell'anno con una prima parte dedicata alla commedia accompagnata dalla canzone "Time To Pretend" degli MGMT con Ghostbusters, Cattivi vicini 2, Bad Moms, CIA, The Boss, La La Land, Boo! Madea Halloween, Trafficanti, Hunt for the Wilderpeople, Ave Cesare!, The Nice Guys, Tutti vogliono qualcosa, Mike & Dave - Un matrimonio da sballo, Edge of Seventeen, Masterminds, Zoolander 2, Swiss Army Man e Grimsby - Attenti a quell'altro.

Il segmento successivo ci racconta i film drammatici dell'anno, alcuni dei quali potrebbero essere tra i favoriti agli Oscar quando le nomination agli Academy Awards verranno annunciate il ​​mese prossimo. Questa seconda parte include Free State of Jones, Birth of a Nation, Animali notturni, Sully, Barriere, Allied, The Finest Hours, Miss Sloane, A Monster Calls, Silence, Io prima di te, Bleed for This, Hell or High Water, The Accountant, Imperium e Snowden. Questo segmento è accompagnato dal brano "All Along the Watchtower" di Devlin.

Il 2016 è stato anche un grande anno per i film horror, con un numero di diversi successi al botteghino. Questo segmento include Man in the Dark, The Conjuring 2, Hush, Ouija 2, Lights Out, 10 Cloverfield Lane, The Forest, Paradise Beach - Dentro l'incubo , Train to Busan, Morgan e The Boy. Questa sequenza di film accompagnata dal brano "Nightcrawler" di Gost. Sul fronte dell'animazione ci sono immagini di Kubo e la spada magica, Trolls, Zootropolis, Alla ricerca di Dory, Pets - vita da animali, Oceania, Sausage Party e Kung Fu Panda 3 accompagnati dalla hit "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake.

Il segmento finale mette in mostra i migliori film d'azione dell'anno, tra cui Rogue One: A Star Wars Story, Capitan America: Civil War, Suicide Squad, Jason Bourne, Batman v Superman: Dawn of Justice, Deadpool, Hardcore, Doctor Strange, Assassin's Creed, Star Trek Beyond, The Legend of Tarzan, I magnifici sette, Il libro della giungla, Warcraft e X-Men Apocalisse. Questa sequenza fruisce di una cover del classico "Bohemian Rhapsody" dei Queen.