Avengers Infinity War: confermati Captain Marvel e Guardiani della Galassia

Di Pietro Ferraro giovedì 22 dicembre 2016

Un nuovo casting Disney annuncia il cast di personaggi principali in "Avengers: Infinity War" che introdurrà Brie Larson come Carol Danvers.

La Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel ha portato nei cinema Captain America: Civil War e il Doctor Strange, entrambi i quali sono stati dei grandi successi al botteghino ed entrambi elogiati da fan e critica. Dal momento che le cose stanno procedendo alla grande, ora tutti gli occhi sono puntati su Avengers: Infinity War. Anche se i dettagli sinora sono stati scarsi ora sembra arrivare una conferma, il cast principale di questo affollato crossover.

La notizia arriva via Movie Casting Call che ha pubblicato un nuovo casting per Avengers: Infinity War e Avengers 4 (titolo provvisorio) le cui riprese "back-to-back" prenderanno il via a gennaio 2017. L'articolo ha anche pubblicato un cast completo dei film che includeranno Brie Larson come Captain Marvel, che sarà presumibilmente la prima apparizione del personaggio nell'universo Cinematografico Marvel. E' stato annunciato durante lo scorso Comic-Con che l'attrice premio Oscar sarebbe apparsa al fianco dei Vendicatori, quindi è chiaro che, come accaduto con il nuovo Spider-Man, anche Captain Marvel debutterà come "guest" al fianco degli Avengers prima del suo film da solista.

Fino a questo punto Marvel Studios ha tenuto il massimo riserbo su Avengers: Infinity War, quindi non ci sono state molte conferme riguardo ai membri del cast. C'erano state voci che Doctor Strange sarà nel film e Vin Diesel aveva rivelato che anche i Guardiani della Galassia sarebbero stati della partita, ma la sua affermazione non è mai stata confermata ufficialmente da Marvel. Secondo questo avviso casting, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e anche Karen Gillan come Nebula saranno tutti in "Infinity War", così come Vin Diesel e Bradley Cooper come voci di Groot e Rocket Raccoon. L'altra possibile sorpresa è Benedict Wong, che ha interpretato Wong in Doctor Strange e che troviamo elencato sulla pagina dei casting.

Al di fuori di questi potenziali sorprese, questo nuovo casting conferma praticamente molte delle ipotesi fatte, in quanto praticamente ogni eroe dell'UCM sarà in questi film. Gli altri attori elencati sono Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky / Soldato d'Inverno), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Chris Evans (Captain America / Steve Rogers), Elizabeth Olsen ((Wanda Maximoff / Scarlet), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Paul Bettany (Visione), Chadwick Boseman (T'Challa / Panter Nera), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man). Se pensavate che "Civil War" fosse sin troppo affollato con "Infinity War" si rischia davvero l'overdose da supereroi. Da notare la mancanza del nuovo Spider-Man di Tom Holland, è possibile che lo stiano tenendo in caldo per Avengers 4 o forse non si unirà alla lotta contro Thanos, ma una sua eventuale assenza in questo epica battaglia sembra davvero improbabile.

Un altro recente rumor affermava che le riprese di Avengers: Infinity War si sarebbero tenute a gennaio 2017, data confermata da questo nuovo rapporto sul casting. Joe e Anthony Russo, registi di Captain America: Civil War, tornano per entrambi i film degli Avengers girati back-to-back. Avengers: Infinity War è previsto in uscita il 4 maggio 2018, con Avengers 4 che uscirà un anno dopo, il 3 maggio 2019. Captain Marvel debutterà nel suo film da solista l'8 marzo 2019.

Fonte: Movieweb