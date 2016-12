Al cinema dal 29 dicembre: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Carla Cigognini giovedì 29 dicembre 2016

Capodanno al cinema?

- Il GGG - Il Grande Gigante Gentile (dal 30 dicembre): (The BFG - Usa, Regno Unito, Canada 2016 - Fantastico - Durata: 117 minuti) di Steven Spielberg con Rebecca Hall, Bill Hader, Mark Rylance, Jemaine Clement, Matt Frewer, Penelope Wilton, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Ruby Barnhill, Haig Sutherland. Trama: l'incontro tra la piccola Sophie e il Grande Gigante Gentile, un emarginato dagli altri giganti, perché, a differenza di loro, si rifiuta di mangiare i bambini. Materiale video e trailer italiano.



Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: la nostra recensione da Cannes 2016 Steven Spielberg ed il recente premio Oscar Mark Rylance di nuovo insieme per Il GGG - Il Grande Gigante Gentile. Leggete la nostra recensione



- Masha e Orso - Nuovi Amici (dal 1 gennaio): (Masha i Medved - Russia 2016 - Animazione - Durata: 54 minuti) di Oleg Kuzovkov. Trama: Arrivano al cinema nuovi episodi del cartone animato che ha conquistato milioni di bambini. Il trailer italiano.

- Mister Felicità (dal 1 gennaio): (Italia 2016 - Commedia) di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’anna. Trama: Martino è un giovane napoletano che vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe Caterina all'immobilità e Martino deve lavorare al suo posto come uomo delle pulizie presso il dottor Dott. Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Un giorno, Martino si finge suo assistente e incontra una famosa campionessa di pattinaggio che ha perso completamente fiducia in se stessa. Materiale video e trailer.

Mister Felicità: la nostra Recensione Alessandro Siani 'mental coach' per puro caso in Mister Felicità, dal 1° gennaio al cinema.

- Passengers (dal 30 dicembre): (Usa 2016 - Fantascienza) di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Aurora Perrineau, Kimberly Battista, Shelby Taylor Mullins, Marie Burke.

Trama: Due passeggeri su una navicella spaziale in viaggio verso un pianeta lontano. Un malfunzionamento li risveglia prima del previsto. Materiale video e trailer italiano.

Passengers: 11 curiosità sul film Lo sapevate? In origine il film doveva essere interpretato da Keanu Reeves e Rachel McAdams.

Passengers: la nostra recensione Il regista di The Imitation Game per un Titanic nello Spazio con protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence.



- Paterson: (Usa 2016 - Drammatico - Durata: 113 minuti) di Jim Jarmusch con Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman, Luis Da Silva Jr, Frank Harts, Rizwan Manji, Jorge Vega. Trama: la vita di Paterson, conducente di autobus. Scrive poesie, ha un cane, e una moglie. Il trailer italiano.