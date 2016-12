I Mercenari 4 chiuderà la saga: in sala nel 2018

Di Federico Boni giovedì 22 dicembre 2016

100 milioni di dollari di budget per un ultimo capitolo che uscirà al cinema nel 2018. Arriva The Expendables 4.

I Mercenari 4 si farà - 100 milioni di dollari di budget Flop in patria ma successo in Cina, I Mercenari 4 diverrà realtà nel 2017 Sono passati due anni e mezzo dall'uscita in sala de I Mercenari 3, deludente in patria con solo 39 milioni di dollari incassati ma più che soddisfacente all'esteto con 214,657,577 dollari raccolti in tutto il mondo. Ebbene dopo due anni di silenzio qualcosa si è mosso, perché a detta dell'Hollywood Reporter la Film Splendid ha acquistato i diritti per la distribuzione tedesca de I Mercenari 4, ultimo capitolo del franchise che dovrebbe uscire in sala nel 2018. In Germania i primi tre 'episodi' hanno complessivamente incassato 30 milioni di dollari.

Nulla si sa su trama, cast, regia e sceneggiatori, ma certo è che Sylvester Stallone, di fatto 'creatore' della saga nonché protagonista e produttore, tornerà negli abiti del mattatore. Due anni fa Pierce Brosnan, ex James Bond, si auto-candidò come papabile new entry:

"Ho detto al produttore Avi Lerner, 'se funziona e abbiamo una buona sceneggiatura, Avi, sai dove trovarmi. Se mi vuoi ancora'. D'altronde si tratta solo di intrattenimento. Amerei fare il Mercenario".

Nel titolo diretto nel 2014 da Patrick Hughes si facevano spazio Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson, Dolph Lundgren, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Kellan Lutz, Terry Crews, Kelsey Grammer, Robert Davi, Sarai Givaty e Randy Couture, tutti al fianco di Stallone, per un 4° capitolo che dovrebbe avere a disposizione ben 100 milioni di dollari. Via alle riprese in primavera?