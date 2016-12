Lion - La strada verso casa: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro giovedì 22 dicembre 2016

Lion - La strada verso casa debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film con Dev Patel e Nicole Kidman.

Debutta oggi 22 dicembre nei cinema italiani Lion - La strada verso casa, la storia vera di Saroo (Sunny Pawar), un bambino di Madras che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta per poi in seguito venire adottato da un coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adulto, Saroo (interpretato da Dev Patel) decide utilizzando alcuni ricordi e Google Earth di ricongiungersi con la famiglia di origine.

Lion - la Lunga strada verso Casa: Recensione in Anteprima Nicole Kidman, Dev Patel e Rooney Mara protagonisti di una struggente storia vera con Lion, in sala dal 22 dicembre.

Le musiche originali del film, candidate ai Golden Globes, sono del compositore statunitense Dustin O'Halloran e del pianista e compositore tedesco Volker Bertelmann noto con lo pseudonimo "Hauschka".

Dustin O'Halloran è nato in Arizona, ha passato la sua infanzia alle Hawaii e successivamente si è trasferito Los Angeles, California (USA) dove ha conosciuto Sara Lov, con cui nel 1996 ha formato i Devics (prodotti dalla londinese Bella Union) tuttora in attività. Nel 2006 ha pubblicato Piano Solos vol. 2 (Bella Union/V2 Records) che include tre brani inseriti nella colonna sonora del film Marie Antoinette di Sofia Coppola. O'Halloran ha curato anche le colonne sonore del dramma sci-fi Equals, del thriller Iris e il dramma romantico Breathe In.

Volker Bertelmann alias Hauschka è nato a Kreuztal (Germania - Renania settentrionale-Westfalia). Quinto di sei figli, Bertelmann ha scoperto di un talento per il pianoforte all'età di otto anni durante una funzione in chiesa. Ha iniziato lo studio del pianoforte classico e ha continuato a prendere lezioni nei successivi dieci anni. Tra i suoi crediti con lo pseudonimo "Hauschka" ricordiamo musiche per diversi documentari, l'horror The Boy di Craig William Macneill e In Dubious Battle diretto da James Franco.

La colonna sonora di Lion - La strada verso casa include anche i brani "Never Give Up" di Sia e "The Sun, The Sand And The Sea" di Picturetone Pete.

TRACK LISTINGS

1. Never Give Up – Sia

2. Lion Theme

3. Train

4. Lost (Part One)

5. River

6. Escape the Station

7. Orphans

8. A New Home

9. Family

10. School

11. Memories

12. Lost (Part Two)

13. Falling Downward

14. Searching for Home

15. Memory / Connection/ Time

16. Layers Expanding Time

17. Home is with Me

18. Arrival

19. Mother

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.