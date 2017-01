Mary and the Witch’s Flower: trailer e poster del film d'animazione di Hiromasa Yonebayashi

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

Mary e il Fiore della Strega: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Hiromasa Yonebayashi.

Disponibili un primo teaser trailer e una locandina di Mary e il Fiore della Strega, nuovo film d'animazione del regista Hiromasa Yonebayashi (Quando c'era Marnie).

Basato sul libro "The Little Broomstick" di Mary Stewart autrice nota per la saga "Le cronache di Merlino". Il film racconta la storia di una ragazzina che viene trasportata in una scuola di streghe da una scopa magica dove scoprirà che questa particolare scuola fa uso di animali in bizzarri esperimenti. Il film segna il debutto dello Studio Ponoc, lo studio anime fondato dall'ex produttore dello Studio Ghibli Yoshiaki Nishimura.

Yonebayashi nell'arco di dieci anni collabora all'animazione di 8 lungometraggi dello Studio Ghibli. Dopo questo lungo periodo come animatore Yonebayashi debutta alla regia nel 2010 dirigendo Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento scritto da Hayao Miyazaki e basato sul romanzo di Mary Norton The Borrowers (I Rubacchiotti).

Mary e il Fiore della Strega è previsto nei cinema giapponesi per l'estate 2017.