Mary e il Fiore della Strega: trailer italiano del film d'animazione di Hiromasa Yonebayashi

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Mary e il Fiore della Strega (Mary to Majo no Hana), film d'animazione giapponese del 2017 diretto da Hiromasa Yonebayashi che arriverà nelel sale italiane come evento speciale dal 14 al 20 giugno 2018.

"Mary e il Fiore della Strega" è il primo film prodotto dallo Studio Ponoc, studio di animazione nel quale sono confluiti molti animatori dello Studio Ghibli. Il film è la trasposizione animata del romanzo per ragazzi "The Little Broomstick" della scrittrice britannica Mary Stewart, pubblicato in Italia da Mondadori col titolo "La piccola scopa".





Mary e il Fiore della Strega è un'incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un'animazione in pieno stile Studio Ghibli, Mary e il Fiore della Strega ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega!

Hiromasa Yonebayashi ha collaborato all'animazione di otto lungometraggi dello Studio Ghibli prima di debuttare alla regia nel 2010 con Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento, scritto da Hayao Miyazaki e basato sul romanzo di Mary Norton "The Borrowers" (I Rubacchiotti). Yonebayashi torna alla regia nel 2014 con Quando c'era Marnie basato sull'omonimo romanzo di Joan G. Robinson. "Mary e il Fiore della Strega" è il terzo lungometraggio da regista dell'animatore giapponese.





