Rogue One: l'iconica intro della saga creata "fan-made" per lo spin-off

Di Pietro Ferraro venerdì 23 dicembre 2016

Un fan intraprendente ha creato una sequenza di apertura per i fan di "Rogue One" a cui è mancata l'iconica intro della saga.

Se anche a voi è mancata l'iconica intro della saga di Star Wars nello spin-off Rogue One ci ha pensato un intraprendente fan a metterci una pezza creandone una di sana pianta e condividendola con chi ha sentito la mancanza di quell'iconico prologo.

I Jedi sono tutti estinti, la Repubblica è caduta e nella sua scia l'Impero Galattico ha sprofondato i confini della galassia nella paura. I membri perseguitati della Vecchia Repubblica sono stati spinti a nascondersi. Solo i membri dell'ALLEANZA RIBELLE hanno osato prendere posizione contro le spietate forze imperiali. Nelle profondità dei territori dell'Orlo Esterno, il vile direttore Krennic ha scoperto la posizione di un amico di lunga data, qualcuno in grado di completare l'arma più potente dell'Impero...





Questo video ha iniziato a fare il giro su Reddit ed è accreditato allo scrittore e giornalista Andrew Shackley che ha scritto di proprio pugno l'intro ispirandosi alla tradizione di Star Wars e a ciò che si vede nel film. Ha poi creato il video utilizzando uno strumento online che permette a chiunque di creare una intro di Star Wars.

Rogue One: Dan Perri critica la scelta di non utilizzare l'iconica 'intro' della saga Il creatore dell'iconica sequenza di apertura di Star Wars critica l'omissione della sua "intro" nello spin-off Rogue One.

Lucasfilm ha deciso di abbandonare l'iconica sequenza di apertura per distinguere tra queste nuove avventure "standalone" e la saga in 9 parti sulla famiglia Skywalker che include i prequel, la trilogia originale e la nuova trilogia "Il risveglio della Forza". Ma a dire la verità quello di Gareth Edwards non è il primo spin-off ad abbandonare il prologo, a farlo per primi sono stati i due spin-off anni '80 dedicati agli Ewok e il film d'animazione Star Wars: Clone Wars che ha generato l'omonima serie animata.

Il regista Gareth Edwards ha confermato che nessuno degli script originali di Rogue One includevano la intro ed è qualcosa che Kathleen Kennedy presidente di Lucasfilm invece avrebbe voluto. Dan Perri che ha realizzato la prima intro in assoluto per Una nuova speranza nel 1977, pensa che sia stato un grave errore non includere l'apertura nel film.

Fonte: Movieweb