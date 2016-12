War - Il pianeta delle scimmie: torna un personaggio del classico originale del 1968

Di Pietro Ferraro venerdì 23 dicembre 2016

Una versione più giovane di un personaggio chiave del Pianeta delle scimmie originale del 1968 tornerà in "War".

La versione reboot della saga Il pianeta delle scimmie è stato un grande successo tra i fan del franchise originale anni '60 è quegli stessi fan saranno felici di apprendere che un personaggio chiave dal classico con Charles Heston tornerà nel sequel War - il pianeta dell scimmie. "War" è il terzo capitolo reboot della saga ed è chiaro che questa serie ha intrapreso un percorso che la porterà alle sue radici e al film originale con un pianeta interamente governato da scimmie.

War - Il pianeta delle scimmie: trailer italiano del sequel di Matt Reeves In "War - Il pianeta delle scimmie" Cesare e il suo esercito di scimmie entrano in guerra - Al cinema a luglio 2017

Entertainment Weekly ha pubblicato un'immagine che mostra il ritorno di questo personaggio classico che potrebbe non essere immediatamente riconoscibile. Questo dipinto mostra una ragazza bionda in piedi di fronte ad un imponente gorilla a cavallo. La bestia si protende verso la giovane con un fiore viola e giallo. Si tratta di un raro momento di calma in questa schermaglia tra scimmie e esseri umani.

War - Il pianeta delle scimmie sarà nelle sale a luglio e riprenderà la storia due anni dopo gli eventi visti nel sequel Apes revolution. Cesare, interpretato da Andy Serkis, ritorna come il leader in carica Cesare. Egli affronta un futuro incerto mentre guida la sua tribù di scimmie in una battaglia che potrebbe costare la vita a tutti. Così tanti anni coinvolto in questo conflitto hanno portato Cesare ad evolversi diventando sempre più simile ai suoi omologhi umani, con la sua simpatia per la razza umana che sta mettendo a rischio la vita della sua tribù. In un ultimo disperato tentativo di prendere una posizione per ciò in cui crede, Cesare intraprende una missione segreta per trovare e distruggere il leader delle forze umane, un uomo conosciuto semplicemente come il Colonnello, interpretato da Woody Harrelson.

Durante il loro viaggio per trovare e sconfiggere il colonnello, Cesare e i suoi compagni scoprono una giovane donna muta di nome Nova, che sarà interpretata in questo film da Amiah Miller. Lei è il personaggio visto in questo nuovo concept art ritratta insieme ad un gorilla di nome Luke. Il regista Matt Reeves spiega il ruolo di Nova nel film.

La battaglia non è solo tra gli esseri umani e le scimmie, ma anche nell'anima di Cesare. La ragazza tirerà fuori di nuovo la sua empatia e, per mancanza di un termine migliore, il suo lato umano.

L'originale Nova è stata interpretata da Linda Harrison nel film originale del 1968 con un ruolo anche nel sequel L'altra faccia del pianeta delle scimmie. E' stato confermato che questo è lo stesso personaggio dell'originale che fungerà da ulteriore connessione tra i film reboot e i film della saga.



War For The Planet Of The Apes Is Set To Bring Back A Familiar Character - https://t.co/ET6HahEfrn pic.twitter.com/QZVr8Oy0uN

— We Got This Covered (@wgtc_site) 22 dicembre 2016

Fonte: Movieweb