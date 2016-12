Box Office 2016, i film che più hanno guadagnato negli ultimi 12 mesi - Top 10

Di Federico Boni mercoledì 28 dicembre 2016

Costano poco e fruttano tanto. Non c'è niente che fa arricchire Hollywood come i film horror.

Box Office 2016, i flop cinematografici di stagione - Top10 Quali sono i film del 2016 che più hanno fatto perdere soldi agli studios una volta usciti in sala? Dopo aver visto la top 10 dei più rumorosi flop cinematografici del 2016, con Gods of Egypt davanti a tutti nelle milionarie perdite, passiamo pure all'inevitabile chart dei titoli che più hanno guadagnato rispetto ai costi.

Come capita da anni, oramai, a guidare la classifica è l'horror (7 titoli su 11), in grado di raccogliere il massimo attraverso il minimo (dei budget). A guidare la classifica Lights Out - Terrore nel buio di David F. Sandberg e Jose G. Ramos. Prodotto da James Wan e costato appena 5 milioni di dollari, il film ne ha incassati ben 153,211,773 in tutto il mondo, moltplicando così per 30 i costi di produzione. Medaglia d'argento per Man in the Dark di Fede Alvarez, costato 10 milioni di dollari e riuscito ad incassarne 153,211,773 (15.3 volte i costi), con Deadpool della Fox sul gradino più basso del podio. Costato 58 milioni di dollari, il cinecomic 'mutante' ne ha rastrellati 783,112,979 in tutto il mondo, ovvero 13.5 volte i costi di produzione.

Ancora horror in 4° posizione con The Witch di Robert Eggers, costato solo 3 milioni di dollari e in grado di incassarne 40,423,945 worldwide (13,3 volte i costi), seguito da La notte del giudizio - Election Year. Costato 10 milioni, The Purge 3 ne ha incassati 118 in tutto il mondo (11.8 volte i costi), precedendo di un soffio Pets della Illumination. Costato 75 milioni di dollari, il cartoon Universal se n'è messi in tasca 783,112,979, moltiplicando per 11.6 i costi di produzione. Entrate da urlo anche per Io prima di te, costato 20 milioni e arrivato ai 207,945,075 dollari incassati (10.3 volte i costi), così come per Bad Moms, costato 20 milioni di dollari e riuscito ad incassarne 179,357,297 (9 volte i costi). Benissimo anche Ouija: Origin of Evil e Blair Witch, costati rispettivamente 9 e 5 milioni di dollari e arrivati agli 82 e ai 45 milioni di dollari. 9 volte i costi per entrambi i titoli, con The Conjuring 2 ennesimo horror a chiudere una Top10 da spavento. Costato 40 milioni di dollari, il film di James Wan ne ha incassati 320,270,008, moltiplicando per 8 i costi di produzione. Bene anche Sausage Party (7.3 volte i costi negli incassi), 10 Cloverfield Lane (7.2), Zootropolis e The Shallows (7 volte i costi).

Box Office 2016 Top Guadagni

1) Lights Out - Terrore nel buio - costo: 5 milioni - incasso: 153,211,773 dollari

2) Man in the Dark - costo: 10 milioni - incasso: 153,211,773 dollari

3) Deadpool - costo: 58 milioni - incasso: 783,112,979 dollari

4) The Witch - costo: 3 milioni - incasso: 40,423,945 dollari

5) La notte del giudizio - Election Year - costo: 10 milioni - incasso: 118 milioni di dollari

6) Pets - costo: 75 milioni - incasso: 783,112,979 dollari

7) Io prima di te - costo: 20 milioni - incasso: 207,945,075 dollari

8) Bad Moms - costo: 20 milioni - incasso: 179,357,297 dollari

9) Ouija: Origin of Evil - costo: 9 milioni - incasso: 82 milioni di dollari

9) Blair Witch - costo 5 milioni - incasso: 45 milioni di dollari

10) The Conjuring 2 - costo: 40 milioni - incasso: 320,270,008 di dollari